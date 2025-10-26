Alstom e la catalana FGC svelano primo treno per collegamento espresso con aeroporto di Barcellona-El Prat

Il Presidente del Governo della Catalogna, Salvador Illa; la Ministra del Territorio della Catalogna, Sílvia Paneque i Sureda; il Presidente delle Ferrovie della Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz Novella; e il Presidente di Alstom Spagna e Portogallo, Leopoldo Maestu Miedes, hanno presentato oggi il primo dei dieci treni elettrici che collegheranno il centro di Barcellona con l’aeroporto di El Prat. Questi treni, gestiti da FGC Mobilitat, entreranno in servizio tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

I nuovi treni collegheranno il centro città con entrambi i terminal dell’aeroporto di Barcellona-El Prat, con una frequenza di 15 minuti e un tempo di percorrenza di poco più di 20 minuti. La nuova linea, attualmente in costruzione, si estenderà per 22,7 chilometri e comprenderà nove stazioni: Sant Andreu, Sagrera, El Clot, Passeig de Gràcia, Sants, Bellvitge, El Prat, Aeroporto T-2 e Aeroporto T-1.

Presso il sito industriale Alstom di Santa Perpètua de Mogoda sono attualmente in corso test statici e dinamici. I test di convalida necessari per la certificazione, che si svolgeranno sulla Rete Ferroviaria di Interesse Generale, includeranno, tra gli altri, verifiche di trazione, frenatura, comportamento dinamico, segnalamento e telecomunicazioni.

I nuovi treni, sviluppati e prodotti presso il sito industriale di Alstom a Santa Perpètua de Mogoda (Barcellona), sono progettati per fornire collegamenti rapidi tra Barcellona e l’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat. Sono stati progettati appositamente per gli spostamenti in aeroporto, offrendo ampio spazio per i bagagli e corridoi più ampi per facilitarne l’accessibilità. I ​​treni saranno inoltre dotati di sistemi avanzati di segnalazione, sicurezza e informazione ai passeggeri per garantire i massimi livelli di sicurezza e la migliore esperienza di bordo.

Ogni treno Coradia Stream, composto da cinque carrozze, sarà dotato di 10 porte per lato (20 in totale), con 202 posti a sedere (197 fissi, 7 ribaltabili e 2 PMR), in grado di ospitare fino a 656 passeggeri. Oltre ai segnali acustici per l’apertura delle porte, un sistema di illuminazione – verde per l’apertura e rosso per la chiusura – aiuterà i passeggeri con problemi di udito a identificare tali azioni.

Ogni treno sarà dotato di 20 schermi panoramici per la visualizzazione delle informazioni di servizio (quattro per carrozza) e nove schermi panoramici per le informazioni aeroportuali, che forniranno dati su partenze e arrivi dei voli. Tutte le carrozze saranno dotate di diversi vani portabagagli. Per i passeggeri sui binari, i treni saranno dotati di 12 schermi LED esterni: due frontali (situati nella parte superiore di ogni carrozza) e 10 laterali.

I treni saranno completamente accessibili, con accesso senza gradini dal binario e una rampa automatica alle porte in prossimità dell’area a mobilità ridotta. Ogni treno includerà due spazi riservati alle persone a mobilità ridotta, servizi igienici adattati e due spazi multifunzionali per biciclette, carrelli, ecc. L’area PRM sarà situata nella seconda carrozza, che ospiterà anche un bagno accessibile con porta ad azionamento elettrico.

In linea con la strategia di Alstom e l’impegno di FGC nella promozione della mobilità sostenibile, i nuovi treni sono stati sviluppati secondo i principi dell’eco-design: attenta selezione delle materie prime, dei sistemi di trazione, efficienza energetica e riciclabilità a fine vita. Design ergonomico, accessibilità, bassi costi del ciclo di vita e affidabilità della flotta contribuiranno a rendere questi treni un’opzione attraente e sostenibile per il trasporto pubblico, riducendo significativamente la congestione stradale e le emissioni di CO₂.

La serie di treni modulari Coradia di Alstom beneficia di oltre 30 anni di sviluppo continuo e soluzioni tecniche collaudate. Oltre 4.000 treni Coradia sono stati venduti in 12 paesi e sono attualmente operativi in ​​Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Canada. La piattaforma offre una gamma completa di soluzioni di trazione ecosostenibile, tra cui propulsione a batteria o a idrogeno per linee non elettrificate.

Lo scorso aprile sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo deposito Alstom, situato nello stesso sito dello stabilimento di Santa Perpètua de Mogoda, che si occuperà della manutenzione dei treni per 15 anni. Con una superficie di 3.500 m², comprenderà due binari di manutenzione, officine ausiliarie, un magazzino, alloggi per i lavoratori e uffici di progetto. La struttura comprenderà anche un’officina per i servizi ausiliari e un collegamento ferroviario alla rete Adif.

Il progetto delle strutture di manutenzione si estende su 12 ettari, principalmente per la costruzione dell’accesso stradale, del binario di accesso, del piazzale dei binari, dell’officina e della separazione degli accessi e della segregazione dello stabilimento. Ulteriori lavori prevedono un terzo binario ausiliario con attrezzature per la rotazione delle ruote, un tunnel di lavaggio dei treni e una sottostazione di trazione per le nuove sezioni di binario. Il completamento del deposito è previsto per la primavera del 2026.

