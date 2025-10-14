Alstom celebra il 150° anniversario del deposito ferroviario scozzese con una gamma di locomotive d'epoca

lstom ha aperto al pubblico per la prima volta in 25 anni il suo Glasgow Traincare Centre per celebrare il 150° anniversario dello storico deposito, Polmadie 150.

Situato a circa tre chilometri a sud-est della stazione ferroviaria di Glasgow Central, lo stabilimento Alstom è attualmente la base principale dell’iconico servizio Caledonian Sleeper, dove viene mantenuto e pulito da oltre 100 dipendenti che forniscono un servizio 24 ore su 24. Noto come Deposito di Polmadie, accoglie in genere 17 treni al giorno, tra cui la flotta di Pendolino Classe 390 costruiti da Alstom per Avanti West Coast.

“Polmadie è più di un semplice deposito: rappresenta un faro di eccellenza ingegneristica e un pilastro fondamentale del ricco patrimonio ferroviario scozzese. Per 150 anni, questo sito ha svolto un ruolo cruciale nel mantenere il Paese in movimento e siamo incredibilmente orgogliosi dei team dedicati che continuano questa tradizione oggi”, ha dichiarato Rob Whyte, Amministratore Delegato di Alstom per Regno Unito e Irlanda.

Ha aggiunto: “Aprire le nostre porte al pubblico per la prima volta in una generazione non è solo una celebrazione del nostro passato, ma un potente promemoria dell’innovazione e del talento che guideranno il futuro delle ferrovie sostenibili nel Regno Unito. È un privilegio onorare questa pietra miliare con la comunità e mostrare le persone e la tecnologia che rendono Polmadie così speciale”.

Originariamente inaugurato come Polmadie Shed il 16 settembre 1875 dalla Caledonian Railway Company, fu successivamente ricostruito e ampliato per la manutenzione di locomotive a vapore e materiale rotabile, alcuni dei quali sono tornati in loco nell’ambito della Polmadie 150 domenica 12 ottobre. Le ferrovie britanniche assegnarono al deposito il codice 66A.

“Il deposito di Polmadie è un monumento vivente all’orgogliosa tradizione ferroviaria e all’ingegnosità industriale di Glasgow. Per 150 anni è stato il cuore delle operazioni ferroviarie scozzesi e la giornata porte aperte di Alstom è un degno tributo alle generazioni di lavoratori qualificati che hanno dedicato la loro carriera a migliorare i viaggi dei passeggeri e i flussi di merci. È stimolante vedere questo sito iconico continuare a evolversi, rendendo omaggio al suo straordinario passato”, ha dichiarato Paul Sweeney, membro del Parlamento per Glasgow e Ministro ombra per la Salute Mentale e i Veterani.

“Quale modo migliore per celebrare questo storico punto di riferimento per Polmadie se non aprendone le porte al pubblico per mostrare il grande e prezioso lavoro dei team che vi lavorano? Il sito è un punto di riferimento fondamentale per noi, con molti dei nostri piloti che vi risiedono da molti anni, oltre ad ospitare uno dei nostri centri di formazione con simulatori di guida all’avanguardia”, ha dichiarato Dean Duthie, Direttore Ingegneria e Infrastrutture di Avanti West Coast.

“Siamo davvero orgogliosi di partecipare a questo evento che celebra il contributo che questa struttura ha dato negli ultimi 150 anni, ispirando al contempo la prossima generazione a intraprendere una carriera in questo fantastico settore”.

