Almaviva e AWS: innovazione cloud per trasporti e logistica sostenibili

Almaviva rafforza la partnership con Amazon Web Services (AWS) per rivoluzionare il settore trasporti e logistica grazie al cloud. La piattaforma MOOVA, cuore del progetto, punta su soluzioni integrate, sostenibili e scalabili, portando innovazione in Italia e Nord America, come riporta Ferpress.

Tecnologia MOOVA – Al centro della strategia di Almaviva c’è MOOVA, una piattaforma modulare e cloud-ready che offre un framework tecnologico avanzato per una mobilità integrata e multimodale. Pensata per operatori e autorità, MOOVA facilita la transizione verso sistemi di trasporto “as-a-service” sostenibili.

Il ruolo di AWS – Dal 2020, AWS offre ad Almaviva infrastrutture cloud affidabili e conformi alle normative europee sulla sovranità digitale. Questa collaborazione consente di sviluppare servizi con bassa latenza e alta scalabilità, accelerando l’innovazione in settori chiave come trasporti e ticketing.

Competenza e premi – Almaviva è tra i pochi partner globali con la AWS Digital Sovereignty Competency, riconoscimento per il supporto a clienti con esigenze di sovranità digitale. Nel 2023 ha ricevuto il premio “State or Local Government Partner of the Year – EMEA” per risultati innovativi nel settore pubblico.

Un caso concreto – Tra gli esempi di successo, l’Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) ha digitalizzato il sistema di bigliettazione grazie a MOOVA e AWS. “Abbiamo migliorato i processi aziendali e abilitato l’evoluzione dei servizi di mobilità regionale”, ha dichiarato Carlo Poledrini, direttore generale di ARST.

Sviluppo internazionale – Almaviva amplia la sua presenza nel mercato nordamericano, accelerando gli investimenti in infrastrutture e trasporti. “La partnership con AWS consolida il nostro ruolo di leader in Italia e all’estero”, afferma Smeraldo Fiorentini, direttore generale Trasporti e Logistica di Almaviva.

Conclusione – Grazie al cloud AWS, Almaviva offre soluzioni innovative e sostenibili per la mobilità del futuro, confermando la sua leadership tecnologica nel settore trasporti e logistica.