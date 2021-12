Allo Spiderman savonese Mattia Villardita il premio "Passione per il talento" a "Tu sì que vales"

di Marco Innocenti

Il supereroe ligure ha convinto i 5 giudici del programma, che lo hanno votato all'unanimità: "Questo premio è per la mia famiglia che mi ha portato fin qui"

Ha trionfato nella categoria "Tim Vision Passione per il Talento" nella popolare trasmissione "Tu sì que vales", Mattia Villardita. Lo spiderman savonese, supereroe dei bambini in difficoltà, in particolare dei piccoli pazienti del Gaslini e degli altri ospedali della Liguria, ha infatti convinto tutti e 5 i giudici del programma, giunto sabato alla sua serata finale.

"Questo premio è per la mia famiglia che mi ha portato fin qui - ha commentato Mattia dopo la premiazione - Lo dedico a tutti i miei amici che mi hanno supportato dopo una lunga sofferenza". Lo stesso Villardita, infatti, ha provato sulla propria pelle cosa vuol dire crescere combattendo contro una malattia, visto che da bambino e fino ai 19 anni è stato costretto a entrare e uscire dall'ospedale per una malformazione congenita.

A Mattia Villardita, i complimenti anche del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: "Non avevamo dubbi - ha scritto Toti su Facebook - Regalare un sorriso ai bambini che lottano contro la malattia è il super potere del nostro uomo ragno, che in questi anni nelle corsie degli ospedali è rimasto al fianco di tanti piccoli pazienti. Complimenti Mattia per questa grande vittoria: tu sì che vali, per la Liguria ancora di più!"