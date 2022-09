Allerta gialla su Genova, ecco come funziona

È giustamente preoccupata mia nipote Sofia, per una allerta gialla oggi su Genova, valida sino alle 21.

GIALLA e ARANCIONE sono le classificazioni per i temporali. ROSSA è una allerta per piogge molto diffuse, a largo raggio, di forte intensità.

Ma ho spiegato a Sofia (me lo hanno detto gli esperti Arpal) che la pericolosità di una precipitazione si misura per la gravità degli effetti che puo produrre sul suolo. Non sulla quantità della pioggia.

Da 0 a 10 millimetri (a metro cubo,in una ora) è pioggia NORMALE.

Da 10 a 30 millimetri è MODERATA.

Da 30 a 50 è FORTE.

Oltre 50 millimetri è ALLARMANTE.

Stamattina sono caduti 72 millimetri su Bolzaneto e 68 sulla zona della Fiumara a Sampierdarena.

Il monitoraggio meteo, in caso di allarme, è seguito costantemente dal Centro Meteo Idrologico della Regione, di fronte alla Questura, dove c'è anche la Sala Operativa Regionale, in collegamento con il territorio, le regioni limitrofe, e Roma.

La difficoltà delle previsioni, deriva semplicemente dall'Atmosfera, che è qualcosa in continuo movimento.