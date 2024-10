Allerta arancione, ecco dove rimarranno chiuse le scuole giovedì

In seguito all'allerta arancione per temporali emanata da Arpal per la giornata di giovedì 17 ottobre, il Comune della Spezia ha deciso per la sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale;

- la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi;

- la chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili.

- La chiusura degli ascensori pubblici: impianti di collegamento da via XXVII Marzo e Via Indipendenza

- l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo A. Montagna, nelle aree giochi e nei cimiteri;

- la sospensione dei mercati ambulanti settimanali previsti sul territorio comunale;

- la sospensione dell’attività di trasporto di persone su strada con “trenino Lillipuziano”;

Scuole chiuse nella Provincia della Spezia: il Presidente della Provincia della Spezia ha decretato la SOSPENSIONE delle lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie superiori della Provincia della Spezia nella giornata di domani GIOVEDI' 17 OTTOBRE a partire dalle ore 07.00.

A Genova è attesa la decisione del Comune, che dovrebbe arrivare dopo la riunione delle 16, intanto ecco i comuni in cui le scuole resteranno chiuse: Arenzano, Bargagli, Busalla, Campomorone, Casella, Celle Ligure, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Isola del Cantone, Lumarzo, Mele, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Rossiglione, Savignone, Sestri Levante, Valbrevenna.

A Sori resterà chiuso l’asilo nido e la scuola materna: le scuole elementari e le medie rimarranno aperte. A Chiavari è prevista la chiusura di tutti i plessi sedi di servizi educativi, quelli delle scuole di ogni ordine e grado, dei centri di formazione professionale e di tutte le attività didattiche, pubblici e privati corrispondenti ai seguenti indirizzi: immobile scolastico in viale Millo n.4 Istituto Assarotti, immobile scolastico in via Castagnola n.2-4 e n. 11-15, immobile scolastico in via Santa Chiara 20 limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza, immobile scolastico in viale Millo 121- Casa Marchesani.