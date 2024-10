Allerta arancione, piogge intense nella notte: il Comune di Genova chiude le scuole. Terremoto a Fontanigorda. Telenord in diretta

Le scuole a Genova questa mattina sono chiuse: lo ha deciso il comune che alle 4, come previsto, ha riunito il Coc. Il cambio di rotta, rispetto alla decisione originale di tenerle aperte, è stato stabilito a causa delle condizioni di forte instabilità meteorologica che hanno caratterizzato la notte. Chiusa anche l'Università. Disagi a Borzoli per la chiusura di una corsia della via principale da Borzoli a Fegino. Chiusa per allagamenti via della Superba, la parallela di via Cornigliano lato mare. Rallentamenti in via Siffredi in direzione centro.

Terremoto - Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona di Fontanigorda (GE), con due scosse rilevate dall'Istituto nazionale di geofisica di Roma, alle 23.07 di ieri e all'1.07 della notte con coordinate geografiche (lat, lon) 44.5540, 9.3040 ad una profondità di 6 km.



Carasco - Dalle 12 a Carasco, in coincidenza con l'entrata in vigore dell'allerta rossa, chiudono tutti gli esercizi commerciali di via Conturli e via Milite Ignoto, in sostanza Ipercoop e Sogegross.

Valle Stura - Il temporale forte, organizzato e stazionario è arrivato attorno alle 8 sul territorio che va da Arenzano al confine con il Piemonte: sull'ora Campo Ligure è a 90.6 mm, Prai a 77.6mm, Genova Fiorino a 73.4, tutti i dati sono in aumento. Le precipitazioni più intense in Valle Stura. Si registrano allagamenti a Rossiglione e alcuni modesti smottamenti a Masone. "La situazione - dice a Telenord Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione - si è complicata in mattinata, con le forti precipitazioni, in alcune zone del territorio, con ripercussioni sulla viabilità. La situazione è preannunciata critica e quindi fino alle 14 l'attenzione deve essere massima".



Incognita Francia - Come dice a Telenord Federico Grasso di Arpal, "La forte perturbazione in atto in Francia potrebbe spostarsi sul Ponente della Liguria. Il fronte in arrivo è diverso da quello della notte, porterà precipitazioni più diffuse ma meno intense, per una percezione sostanziale equivalente. Sui venti abbiamo avuto raffiche molto forti nelle zone di Sori e Portofino. Sul Levante ci potrebbero essere precipitazioni forti su un territorio molto esteso, particolare attenzione alla zona del Magra".

Come è andata - La notte è stata piuttosto complessa, con diversi interventi soprattutto nelle zone di Fegino e Borzoli, interessante da piogge intense e qualche allagamento non particolarmente significativo. Le precipitazioni sono state particolarmente violente tra le 3 e le 4 di questa notte, con accumuli superiori al previsto. "Nel corso della mattinata arriverà il fronte vero e proprio - ha spiegato a Telenord l'assessore alla protezione civile del comune di Genova Sergio Gambino - quindi per quanto io sia generalmente restio a chiudere le scuole ho preferito consentire il monitoraggio di una situazione piuttosto complessa con meno persone per strada".

Scuole - L'assessore Gambino, intervenuto a Telenord che è in diretta dalle 7, ha spiegato che il provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso in maniera ponderata, dopo aver preso atto della situazione a Borzoli e in bassa Val Polcevera. "Comprendiamo le ragioni delle famiglie ma noi lavoriamo sempre perché le scuole siano aperte, in condizioni di sicurezza. La decisione è stata presa a notte fonda perché le condizioni meteo, in particolare la forza dello scirocco, hanno cambiato lo scenario".

Previsioni - "Dobbiamo aspettarci dal ponente genovese un rinforzo delle precipitazioni anche a carattere temporalesco" ha concluso Gambino.



Campi e Fegino - Gli allagamenti in bassa Val Polcevera hanno provocato una congestione del traffico in zona Campi.



Evacuazioni - Due famiglie a Rivarolo sono state evacuate per ragioni strutturali, non connesse all'allerta.

Tanta pioggia - Anche nel ponente della città ci sono stati alcuni problemi, con i bacini di Sestri Cantarena e Ruscarolo che hanno superato le soglie di allerta: il Ruscarolo, in particolare, ha raggiunto anche la soglia di allarme. Il monitoraggio della protezione civile prosegue in vista del passaggio del fronte perturbato che dovrebbe caratterizzare almeno la prima metà della giornata.

Metropolitana - La metropolitana è regolarmente in servizio sull'intera tratta Brin-Brignole, restano chiusi fino a cessata allerta arancione i due accessi della stazione metro Brignole di via Canevari, gli ascensori all'interno della stazione Brignole e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. In caso di allerta rossa la metro resta aperta nel tratto Brin-De Ferrari. Per tutta la durata dell'allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione di Sestri Ponente e l'ascensore di Quezzi restano chiusi.



Bogliasco - Il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino riassume a Telenord: "Nel nostro comune le scuole restano aperte, se poi l'allerta evolve in rossa siamo pronti a regolarci. Abbiamo chiuso il cimitero perché con queste condizioni non è sicurissimo accedervi. Tutte le decisioni sono prese in base allo stato delle cose".