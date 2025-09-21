Allerta arancione in Liguria, scuole chiuse a Genova. Ecco le decisioni in tutti i comuni
di F.S.
La Liguria si prepara al ritorno del maltempo con un'allerta arancione per temporali prevista nella giornata di lunedì 22 settembre, che coinvolgerà tutta la regione.
Il C.O.C. di Genova ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Domani lunedì 22 settembre chiuse le scuole di ogni ordine e grado e i Centri di formazione, sospese le attività didattiche delle Università.
I Comuni del territorio hanno disposto la chiusura delle scuole per tutta la giornata di lunedì. Ecco l'elenco:
PROVINCIA DI GENOVA
Genova
Arenzano
Bargagli
Campomorone
Cogoleto
Casarza Ligure
Cicagna
Mele
Mezzanego
Recco
Ronco Scrivia
Santa Margherita L.
Sestri Levante
Serrà Ricco'
Sori
PROVINCIA DI SAVONA
Albenga
Albisola Superiore
Albissola Marina
Bergeggi
Borghetto Santo Spirito (anche asilo nido, cimiteri, strutture sportive, centro ragazzi, biblioteca)
Borgio Verezzi
Celle Ligure
Finale Ligure
Giustenice
Loano
Pietra Ligure
Savona
Stella
Tovo San Giacomo
Vado Ligure
Varazze
PROVINCIA DELLA SPEZIA
LA SPEZIA - il sindaco Pierluigi Peracchini ha dato disposizioni in merito all’emissione di un’ordinanza che contiene le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:
- la sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari, gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale;
- la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi;
- la chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili;
- la chiusura dell'ascensore pubblico: impianto di collegamento da Via XX Settembre a Via XXVII Marzo;
- l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo “A. Montagna, nelle aree giochi e nei cimiteri;
- la sospensione dell’attività di trasporto di persone su strada con “trenino Lillipuziano”.
Scuole secondarie superiori chiuse nei comuni della Provincia della Spezia: "Vista la condizione di allerta meteo arancione dalle 00.00 di domani 22 settembre e successivamente gialla, emanata dal servizio di protezione civile della Regione Liguria ed emesse il 21 settembre 2025 che comporta uno stato di allertamento che coinvolge l’intero territorio provinciale con modalità diverse, ritenuto necessario ridurre il rischio anche in itinere per gli studenti delle istituzioni scolastiche, in particolare per i soggetti pendolari, tenuto conto delle attività serali di alcuni istituti, atteso che il medesimo rischio è grave ed urgente, su disposizione del Presidente della Provincia della Spezia è stato decretata la sospensione delle lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie superiori della Provincia della Spezia nella giornata di lunedì 22 settembre 2025."
PROVINCIA DI IMPERIA
Ventimiglia
Vallecrosia
Santo Stefano al Mare Riva Ligure
San Lorenzo al Mare
in aggiornamento
