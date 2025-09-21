Allerta arancione in Liguria, scuole chiuse a Genova. Ecco le decisioni in tutti i comuni

La Liguria si prepara al ritorno del maltempo con un'allerta arancione per temporali prevista nella giornata di lunedì 22 settembre, che coinvolgerà tutta la regione.

Il C.O.C. di Genova ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Domani lunedì 22 settembre chiuse le scuole di ogni ordine e grado e i Centri di formazione, sospese le attività didattiche delle Università.

I Comuni del territorio hanno disposto la chiusura delle scuole per tutta la giornata di lunedì. Ecco l'elenco:

PROVINCIA DI GENOVA

Genova

Arenzano

Bargagli

Campomorone

Cogoleto

Casarza Ligure

Cicagna

Mele

Mezzanego

Recco

Ronco Scrivia

Santa Margherita L.

Sestri Levante

Serrà Ricco'

Sori

PROVINCIA DI SAVONA

Albenga

Albisola Superiore

Albissola Marina

Bergeggi

Borghetto Santo Spirito (anche asilo nido, cimiteri, strutture sportive, centro ragazzi, biblioteca)

Borgio Verezzi

Celle Ligure

Finale Ligure

Giustenice

Loano

Pietra Ligure

Savona

Stella

Tovo San Giacomo

Vado Ligure

Varazze

PROVINCIA DELLA SPEZIA

LA SPEZIA - il sindaco Pierluigi Peracchini ha dato disposizioni in merito all’emissione di un’ordinanza che contiene le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

la sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari, gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale;

ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari, gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale; la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi;

la chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili;

la chiusura dell'ascensore pubblico: impianto di collegamento da Via XX Settembre a Via XXVII Marzo;

l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo “A. Montagna, nelle aree giochi e nei cimiteri;

la sospensione dell’attività di trasporto di persone su strada con “trenino Lillipuziano”.

Scuole secondarie superiori chiuse nei comuni della Provincia della Spezia: "Vista la condizione di allerta meteo arancione dalle 00.00 di domani 22 settembre e successivamente gialla, emanata dal servizio di protezione civile della Regione Liguria ed emesse il 21 settembre 2025 che comporta uno stato di allertamento che coinvolge l’intero territorio provinciale con modalità diverse, ritenuto necessario ridurre il rischio anche in itinere per gli studenti delle istituzioni scolastiche, in particolare per i soggetti pendolari, tenuto conto delle attività serali di alcuni istituti, atteso che il medesimo rischio è grave ed urgente, su disposizione del Presidente della Provincia della Spezia è stato decretata la sospensione delle lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie superiori della Provincia della Spezia nella giornata di lunedì 22 settembre 2025."

PROVINCIA DI IMPERIA

Ventimiglia

Vallecrosia

Santo Stefano al Mare Riva Ligure

San Lorenzo al Mare

in aggiornamento

