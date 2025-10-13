Alla Spezia la prima tavola rotonda del progetto "Open Circular": imprese protagoniste della transizione sostenibile
di steris
Obiettivo dell’iniziativa è sostenere la competitività delle PMI promuovendo modelli di economia circolare
Si terrà giovedì 16 ottobre alle ore 10, presso la Sala Marmori della Camera di Commercio in piazza Europa, la prima tavola rotonda del progetto europeo "Open Circular", dedicata alla transizione ecologica delle imprese. L’incontro, organizzato dall’Azienda speciale Riviere di Liguria, è il primo di una serie di Living Lab previsti dal programma di cooperazione Italia-Francia Interreg Marittimo 2021–2027.
Obiettivo dell’iniziativa è sostenere la competitività delle PMI promuovendo modelli di economia circolare. Le aziende partecipanti potranno confrontarsi con esperti, istituzioni e altri stakeholder per condividere strategie e soluzioni concrete in materia di sostenibilità.
Apriranno i lavori Ilario Agata, direttore di Riviere di Liguria, e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui Regione Liguria e Comune di Savona, seguiti dagli interventi tecnici sul progetto e sullo sviluppo dell’economia circolare in vari settori, dall’agroalimentare all’ambiente urbano.
Il progetto "Open Circular" coinvolge una rete di partner transfrontalieri tra cui le Camere di Commercio di Genova, Corsica, Nuoro, Cagliari-Oristano e i Comuni di Capannori e Rosignano Marittimo.
