Torna la mostra mercato ArteGenova: da De Chirico a Fontana passando per Guttuso

di Redazione

I più grandi nomi dell'arte moderna e contemporanea presenti nella rassegna del padiglione Jean Nouvel

Da Christo a De Chirico, da Balla a Ligabue, da Fontana a Warhol.

Il gotha dell'arte moderna e contemporanea si presenta alla Fiera di Genova dall'8 al 10 aprile nella 17^ ArteGenova.

Ci saranno anche opere di De Pisis, Duchamp, Baj, Hartung, Casorati, Rosai, Sironi, Capogrossi, Burri, Morandi, Boetti, Schifano, Campigli, Guttuso, Jenkins, Biasi, Bueno, Rotella e di artisti contemporanei come Tornquist, Bansky, Cascella, Fiume, Cassinari, Bombardieri, Dadamaino, Bedini.

La mostra mercato d'arte moderna e contemporanea ritorna al padiglione Jean Nouvel dopo la pausa Covid del 2021, con i capolavori dell'arte che vanno da metà Ottocento agli anni Settanta del Novecento, a cui si uniscono le nuove tendenze.

In tre giorni il pubblico avrà modo di avvicinarsi a migliaia di opere di 503 artisti portate da un centinaio di galleristi provenienti da 11 regioni e dalla Slovenia Organizzata da Nord Est Fair, ArteGenova nell'ultima edizione del2020 è stata visitata da 20 mila persone: collezionisti, mercanti d'arte internazionali, appassionati, curiosi. ArteGenova è un appuntamento per chi vuol investire nell'arte e allo stesso tempo è evento culturale.

"Tutto ciò - aggiunge Nicola Rossi ideatore e promotore di ArteGenova - in un territorio fortemente caratterizzato dall'attenzione per l'arte, come dimostra la presenza nell'intera provincia di 45 gallerie".

Come ogni anno la fiera sarà animata da un calendario di performance, conferenze e incontri per collegare il mondo dell'arte moderna e contemporanea con gli altri linguaggi della cultura.