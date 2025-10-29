Alice Arduini nuova presidente di Alsea Como: “Più sinergia tra gli spedizionieri”

Alice Arduini, titolare di Alix International, è la nuova presidente provinciale dell’Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori (Alsea) per il triennio 2025-2028.

Fondata nel 2021, dopo 10 anni di esperienza nel campo della logistica internazionale, Alix International ha sedi a Montano Lucino e al porto di Genova (fatturato a 6,9 milioni nel 2024).

Arduini guiderà il consiglio direttivo affiancata dai vicepresidenti Marco Cristina (Gti – Guarisco Trasporti Internazionali) e Riccardo Riva (Fischer & Rechsteiner Company). Già membro del consiglio direttivo di Fedespedi, la neoeletta presidente punta a rafforzare la collaborazione tra spedizionieri di Como e Lecco, con strategie di comunicazione ed eventi per valorizzare il territorio come crocevia strategico verso il Nord Europa.

“Vogliamo rendere Como più competitiva, espandendo la nostra influenza nei traffici terrestri, marittimi e aerei”, ha dichiarato Arduini, annunciando un mandato improntato alla sinergia e all’innovazione nel settore delle spedizioni.

