Algeria, il ministro dell'Energia Arkab incontra la delegazione Eni

Il ministro dell'Energia e delle Miniere algerino, Mohamed Arkab, ha ricevuto oggi una delegazione di Eni, condotta da Guido Brusco, Chief Operating Officer Natural Resources, presso la sede del dicastero ad Algeri. All'incontro erano presenti anche l'Amministratore delegato di Sonatrach, Rachid Hachichi, e alti funzionari ministeriali.

La collaborazione - L'incontro ha permesso di valutare lo stato della cooperazione "strategica" tra Sonatrach ed Eni, basata su rapporti storici consolidati, spiega una nota del ministero pubblicata sul proprio account Facebook, Al centro dei colloqui anche i progetti in corso e le prospettive future nei settori degli idrocarburi, delle rinnovabili e dell'interconnessione elettrica. Le due parti hanno anche esaminato nuove opportunità di investimento congiunto, con focus su ricerca, esplorazione e commercializzazione del gas naturale. Durante l'incontro, è stata evidenziata l'importanza della collaborazione tra Sonatrach ed Eni nello sviluppo di idrogeno e rinnovabili, in linea con la strategia algerina per la transizione energetica sostenibile.

Il contesto - Il ministro Arkab ha ribadito l'impegno dell'Algeria a favorire gli investimenti e rafforzare le partnership esistenti, sottolineando le riforme per un settore più competitivo, ha riferito il dicastero, Da parte sua, il Brusco ha espresso soddisfazione per il livello di cooperazione, ribadendo l'intenzione di Eni di ampliare la propria presenza nel Paese nordafricano. L'incontro si è svolto nell'ambito del Forum economico Algeria-Italia, in programma questo pomeriggio, che mira a consolidare le relazioni commerciali e a promuovere nuove opportunità di investimento tra i due Paesi.

Lo sguardo italiano - "L'Algeria è fondamentale per il nostro approvvigionamento energetico. Noi siamo grandi clienti di questo Paese, l'interscambio commerciale è di grande importanza e dobbiamo continuare anche ad esportare non soltanto ad importare. Noi esportiamo soprattutto macchinari, ma dobbiamo fare di più, anche l'incontro di oggi con il Business Forum - oltre agli incontri politici che sono importantissimi con il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Esteri - servono a rafforzare questa collaborazione anche in campo economico", ha detto Tajani, che ha partecipato a una cerimonia di deposizione di una corona di fiori presso il Monumento del Martire ad Algeri.

