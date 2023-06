Alberto di Monaco a Genova, in Comune come Paganini Ambassador con diretta Telenord e al Palazzo della Borsa per un'asta benefica

Il mare come patrimonio, come storia, come futuro. In occasione della visita a Genova di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, lunedì 26 giugno, il Consolato Onorario del Principato di Monaco a Genova organizza "Dalla parte del mare", un grande evento per raccogliere fondi a favore della Fondation Prince Albert II de Monaco, per sostenere i suoi progetti ambientali ed in particolare modo la sua iniziativa Pelagos. Verranno battute all'asta preziose opere d'arte, con il ricavato utilizzato per attuare iniziative "dalla parte del mare": fare il possibile per la salvaguardia delle specie protette e occuparsi del problema ambientale.

La visita prevede come primo appuntamento istituzionale, alle 18,30 con diretta Telenord, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la cerimonia di conferimento al principe Alberto, già cittadino onorario di Genova, del titolo di Paganini Ambassador. Intervengono il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il presidente del Premio Paganini Giovanni Panebianco.

Clou dell'evento sarà la serata di gala, nel Salone delle Compere al Palazzo della Borsa alle 20,30, con la partecipazione di Edoardo Rixi, parlamentare e viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, Giovanni Toti presidente della Regione Liguria, Renato Franceschelli prefetto di Genova, Marco Bucci sindaco di Genova. Tra gli ospiti d'onore ci sarà l'imprenditore Flavio Briatore mentre la madrina della serata sarà l'attrice Manuela Arcuri.

Durante la cena, nello scenario delle opere del maestro Odo Tinteri, si terrà "Physical Poetry", l'esibizione di Erika Lemay, artista aerialista canadese famosa per gli spettacoli acrobatici ed equilibristici.

Un evento che si inserisce negli appuntamenti di una settimana particolarmente importante. Genova, capitale mondiale della vela, accoglie in quei giorni l’ultima tappa di The Ocean Race, con un programma ricco e vario, tra le regate veliche, gli appuntamenti all’Ocean Live Park e la possibilità di vivere la città.



Protagonista il mare, dunque, e l’impegno a difendere le acque e le specie protette. Impegno fortemente promosso e condiviso dal Principe Alberto, in prima persona coinvolto nella sua Fondazione, per amplificare la sua azione a favore dell’ambiente e di tutte le specie con cui condividiamo mare e terra. Il Principe è infatti l’unico capo di Stato ad aver guidato una spedizione nell’Artico, nel 2005, ad aver raggiunto il Polo Nord, nel 2006, ad aver visitato l’Antartide.