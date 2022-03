Albenga: non li fanno entrare in discoteca, danneggiano 17 auto

di Redazione

I Carabinieri sono riusciti ad individuarli grazie alle testimonianza e alle telecamere di sorveglianza e li hanno denunciati

Non li hanno fatti entrare in discoteca e, per tutta risposta, hanno danneggiato 17 auto in sosta per le vie di Albenga.

I Carabinieri hanno individuato i due vandali e li hanno denunciati: si tratta di due uomini di 25 e 27 anni nordafricani

I militari li hanno individuati grazie alle testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza.

Dalle immagini hanno ricostruito che i due, dopo essere stati respinti all'ingresso del locale, hanno preso alcuni sassi e iniziato a rompere le macchine.