Al via IBE Driving Experience 2025. Fino a domani la bus industry si riunisce al Misano World Circuit

Si è aperto oggi al Misano World Circuit IBE Driving Experience, l’evento esperienziale dedicato al mondo del trasporto collettivo organizzato da Italian Exhibition Group (IEG). Giunta alla quarta edizione, la manifestazione propone un format unico che unisce prove su pista, formazione e momenti di confronto professionale.

La parte espositiva di IBE Driving Experience vede la presenza di player importanti del settore come Volvo Buses, Otokar, IVECO BUS, Gruppo D’Auria, Scania, Irizar, Dierre Dimensione Ricambi, Tecnoidro, Topfly, Pico Wrapping, DMS, Golia360, Keep in Touch.

La giornata si è aperta con l’assemblea di AN.BTI – Confcommercio, l’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani, che ha scelto IBE Driving Experience come occasione di confronto e dibattito sulle dinamiche e le tematiche decisive per il futuro del comparto. A margine dell’assemblea il presidente di AN.BTI – Confcommercio Riccardo Verona ha ricordato come il tema della sicurezza sia prioritario per i bus turistici italiani: “abbiamo appreso con favore dell’iniziativa del Governo e del Ministro Valditara di inserire nel decreto scuola, approvato a settembre dal Consiglio dei ministri e illustrato dallo stesso Ministro dell’Istruzione e del Merito, anche una norma volta a regolamentare i servizi di trasporto per le gite scolastiche, al fine di renderli più sicuri ed efficienti”. A tal proposito AN.BTI – Confcommercio ha lanciato in anteprima da Misano la nuova campagna per la sicurezza dei viaggi in bus “BuSIcuri: pronti a partire!” che partirà ufficialmente il 25 novembre nella sede di Roma di Confcommercio con un evento “ad hoc”.

Il programma della prima giornata di IBE Driving Experience prosegue nel pomeriggio con la Masterclass Mobilità “Deep Trend®: interpretare il futuro della mobilità oltre i dati” curata da Blue Eggs e dedicata all’applicazione dei Deep Trend® nell’ambito della mobilità collettiva. I Deep Trend® sono il risultato di un’innovativa analisi socio-semiotica internazionale realizzata annualmente da Blue Eggs sull’immaginario collettivo, per definire i modelli mentali, i valori e le aspettative che guidano le scelte delle persone. Si tratta di modelli narrativi che aiutano a comprendere l’evoluzione dei comportamenti, un patrimonio di tendenze e segnali a disposizione della progettazione industriale e della programmazione dei decisori, aziende e istituzioni, del TPL chiamati cogliere queste sfide.

Durante la sessione, Laura Rolle, fondatrice di Blue Eggs e docente di semiotica, offrirà una nuova prospettiva su come evolveranno le abitudini di viaggio e le aspettative dei passeggeri.

Nella giornata di mercoledì 22 ottobre all’esposizione statica si affiancheranno i test drive su pista, uno dei momenti centrali di IBE Driving Experience.

Domani sarà anche la giornata del focus sulla sicurezza, un tema cruciale trattato nella tavola rotonda “Sicurezza nella mobilità pubblica: sinergie tra regole e cultura”, in programma mercoledì 22 ottobre dalle 10 alle 12 nella Sala Riviera del Misano World Circuit, promossa da Start Romagna e ASSTRA – Associazione Trasporti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.