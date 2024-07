Airbus collabora con Avolon per esplorare il futuro dell’aviazione a idrogeno

Airbus ha annunciato una nuova partnership con il locatore di aeromobili, Avolon, per studiare il potenziale degli aeromobili alimentati a idrogeno, segnando la prima collaborazione del progetto ZEROe con un locatore operativo.

Annunciato al Farnborough Airshow, Airbus e Avolon esamineranno come i futuri aeromobili alimentati a idrogeno potrebbero essere finanziati e commercializzati e come potrebbero essere supportati dal modello di business del leasing.

Airbus sta investendo risorse significative nell’esplorazione di come il settore possa introdurre aeromobili alimentati a idrogeno e come funzioni a terra con aeroporti e compagnie aeree. Lo sviluppo di un ecosistema di idrogeno praticabile è un fattore chiave per l’obiettivo del settore di raggiungere emissioni prossime allo zero.

Paul Geaney, Presidente e Chief Commercial Officer di Avolon, ha commentato: “L’adesione al progetto ZEROe è un altro passo nel percorso di sostenibilità di Avolon e non vediamo l’ora di consolidare la nostra partnership di lunga data con Airbus per valutare come finanziare e commercializzare la prossima generazione di aeromobili. Ci vorrà un ampio ecosistema di contributori per superare le sfide dei voli commerciali alimentati a idrogeno e Airbus sta svolgendo un ruolo cruciale nel riunire i partner. Mentre continuiamo a concentrarci sul supporto ai nostri clienti nella modernizzazione delle loro flotte con aeromobili a basse emissioni, è anche fondamentale guardare oltre a ciò che può ulteriormente guidare la decarbonizzazione del nostro settore”.

Il vicepresidente del progetto ZEROe di Airbus, Glenn Llewellyn, ha affermato: “C’è un valore reale nel riunire gli attori del settore per aiutare a risolvere le sfide che l’aviazione deve affrontare. Sappiamo che non possiamo risolvere la decarbonizzazione da soli e accogliamo con favore l’esperienza e la leadership mondiale di Avolon nel settore del leasing di aeromobili. Lavorare insieme per valutare come la transizione possa essere commercializzata e finanziata per i clienti delle compagnie aeree è fondamentale per il successo”.