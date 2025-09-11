Agrisicilia investe nel futuro: inaugurato a Belpasso un nuovo stabilimento hi-tech e sostenibile

Un passo deciso verso l’innovazione e la sostenibilità nel cuore della Sicilia. Agrisicilia, azienda leader nella trasformazione di agrumi e nella produzione di marmellate artigianali di alta qualità, ha inaugurato il nuovo stabilimento produttivo di Belpasso, nella Piana di Catania. L’impianto rappresenta non solo un investimento strategico per l’azienda, ma anche un modello di filiera agroalimentare più efficiente, tracciabile e rispettosa dell’ambiente.

Il nuovo polo è stato progettato per ottimizzare i processi produttivi, rispondendo alle richieste sempre più esigenti del mercato e, in particolare, della grande distribuzione.

