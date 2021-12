Aeroporto di Genova, svelata una targa in memoria di Filippo Guerrieri

di Edoardo Cozza

Fu il parlamentare che s'impegnò per realizzare lo scalo. Il sindaco Bucci: "Fu cittadino esemplare". La nipote Anna Maria: "Godeva di grande stima"

Si è svolta questa mattina, presso l’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova, la cerimonia di intitolazione di una targa in memoria dell’onorevole Filippo Guerrieri, il deputato autore e relatore, nel 1954, del disegno di legge per la costruzione dell’aeroporto di Sestri Ponente.

Erano presenti alla cerimonia il sindaco di Genova Marco Bucci, il vicesindaco Massimo Nicolò, il direttore generale Aeroporto di Genova di Genova Piero Righi, Maria Grazia Guerrieri, figlia dell’onorevole Guerrieri, accompagnata da alcuni familiari.

Avvocato e deputato della Democrazia Cristiana, nel corso della sua carriera politica che lo vide eletto prima all’Assemblea Costituente e poi alla Camera dei Deputati per quattro legislature, l’avvocato Filippo Guerrieri si dedicò anche ai problemi della Liguria e in particolare delle province di Genova e La Spezia (Arsenale della Marina Militare, opere di pubblica utilità, asili, industrie IRI). Fondamentale fu il contributo di Guerrieri alla realizzazione dello scalo aeroportuale genovese, grazie a un disegno di legge di cui fu relatore, approvato dal Parlamento nel 1954. I lavori per la costruzione dell’aeroporto iniziarono lo stesso anno per terminare nel 1962.

«Filippo Guerrieri è stato un esempio di “civil servant”, un cittadino che ha sempre servito la sua patria con generosità e impegno, onestà e limpidezza morale, coraggio e determinazione - dice il sindaco di Genova, Marco Bucci -. La targa che scopriamo oggi è il riconoscimento del binomio che legherà per sempre il nostro scalo all’onorevole Filippo Guerrieri, grazie al cui impegno Genova può oggi godere di questo hub strategico».

«Con l’intitolazione di una targa all’onorevole Filippo Guerrieri – spiega il vicesindaco Massimo Nicolò – Genova vuole rendere omaggio a un politico e, soprattutto, ad un uomo che ha dato un contributo enorme allo sviluppo del territorio ed al benessere della nostra comunità, grazie a una serie di provvedimenti importanti tra cui la realizzazione dello scalo aeroportuale di Genova. Dedicargli una targa qui, in aeroporto, vuole essere un modo per ricordare e rimarcare il rapporto inscindibile che legherà per sempre l’avvocato Filippo Guerrieri a una delle infrastrutture fondamentali della nostra città e di tutto il territorio ligure».

«Ringrazio il sindaco e il vice sindaco – commenta il presidente dell’Aeroporto di Genova Paolo Odone – per avere raccolto la richiesta dei familiari di omaggiare con questa iniziativa la memoria di Filippo Guerrieri. Grazie al suo impegno è stata possibile la realizzazione di un’opera straordinaria come fu la costruzione dell’aeroporto di Genova, che il prossimo anno compirà 60 anni».