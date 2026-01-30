Aeronautica, Rixi: “Piaggio Aero torna pilastro dell’aeronautica italiana”

Piaggio Aero “torna a essere un punto di forza dell’industria aeronautica italiana”. È il messaggio lanciato dal viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, a margine della visita negli stabilimenti di Albenga, dove ha rivendicato il ruolo del Governo nel percorso di rilancio dell’azienda dopo l’ingresso della nuova proprietà.

Rilancio industriale – Secondo Rixi, l’arrivo di Baykar Piaggio Aerospace segna “una svolta concreta” e rappresenta la base per costruire un progetto industriale stabile e credibile. “La nuova proprietà conferma la volontà di investire su un progetto solido, capace di valorizzare competenze, innovazione e occupazione”, ha sottolineato il viceministro.

Scelte del Governo – Il rappresentante dell’esecutivo ha rimarcato l’impegno dell’Esecutivo nel sostenere il percorso di rilancio: “Questo Governo sta accompagnando il rilancio di Baykar Piaggio Aerospace con fatti e scelte chiare perché crediamo nelle eccellenze del territorio e nel ruolo strategico della Liguria per lo sviluppo industriale del Paese”.

Territorio strategico – La visita ad Albenga è stata anche l’occasione per ribadire il valore della Liguria come hub industriale e tecnologico. Un territorio che, secondo Rixi, può giocare un ruolo centrale nello sviluppo dell’aeronautica e nei settori ad alta intensità di innovazione.

Occupazione e competenze – Al centro del progetto restano i lavoratori e il patrimonio di professionalità maturato nello stabilimento. “Il futuro passa dalla collaborazione tra istituzioni, impresa e lavoratori: Albenga dimostra che il rilancio è possibile”, ha affermato Rixi, evidenziando come la tutela dei posti di lavoro e il rafforzamento delle competenze siano elementi imprescindibili.

Prospettive – L’obiettivo dichiarato è consolidare la presenza industriale di Piaggio Aero e rafforzarne la competitività sui mercati internazionali, facendo leva su ricerca, sviluppo e nuove linee produttive.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.