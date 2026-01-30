Aeronautica, Rixi: “Piaggio Aero torna pilastro dell’aeronautica italiana”
di Carlotta Nicoletti
Il viceministro al Mit ad Albenga: nuova proprietà, investimenti e progetto industriale per rilanciare occupazione e innovazione in Liguria
Piaggio Aero “torna a essere un punto di forza dell’industria aeronautica italiana”. È il messaggio lanciato dal viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, a margine della visita negli stabilimenti di Albenga, dove ha rivendicato il ruolo del Governo nel percorso di rilancio dell’azienda dopo l’ingresso della nuova proprietà.
Rilancio industriale – Secondo Rixi, l’arrivo di Baykar Piaggio Aerospace segna “una svolta concreta” e rappresenta la base per costruire un progetto industriale stabile e credibile. “La nuova proprietà conferma la volontà di investire su un progetto solido, capace di valorizzare competenze, innovazione e occupazione”, ha sottolineato il viceministro.
Scelte del Governo – Il rappresentante dell’esecutivo ha rimarcato l’impegno dell’Esecutivo nel sostenere il percorso di rilancio: “Questo Governo sta accompagnando il rilancio di Baykar Piaggio Aerospace con fatti e scelte chiare perché crediamo nelle eccellenze del territorio e nel ruolo strategico della Liguria per lo sviluppo industriale del Paese”.
Territorio strategico – La visita ad Albenga è stata anche l’occasione per ribadire il valore della Liguria come hub industriale e tecnologico. Un territorio che, secondo Rixi, può giocare un ruolo centrale nello sviluppo dell’aeronautica e nei settori ad alta intensità di innovazione.
Occupazione e competenze – Al centro del progetto restano i lavoratori e il patrimonio di professionalità maturato nello stabilimento. “Il futuro passa dalla collaborazione tra istituzioni, impresa e lavoratori: Albenga dimostra che il rilancio è possibile”, ha affermato Rixi, evidenziando come la tutela dei posti di lavoro e il rafforzamento delle competenze siano elementi imprescindibili.
Prospettive – L’obiettivo dichiarato è consolidare la presenza industriale di Piaggio Aero e rafforzarne la competitività sui mercati internazionali, facendo leva su ricerca, sviluppo e nuove linee produttive.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Alassio: nuove dotazioni per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
30/01/2026
di Redazione
Sestri Ponente, la Polizia Locale intensifica la lotta all'abbandono illecito dei rifiuti
30/01/2026
di Redazione