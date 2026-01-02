AdSP Mar Ligure Orientale: avviata procedura di project financing per impianto a idrogeno del porto della Spezia

Il presidente dell’AdSP ha firmato un decreto decisivo nell’ambito delle azioni volte ad attuare la politica di transizione energetica dei porti del sistema portuale del Mar Ligure orientale. L’atto riguarda la realizzazione del primo impianto di produzione di idrogeno del porto della Spezia.

Il decreto contiene la positiva valutazione della proposta avanzata dalla società Bluenergy di Genova, che ha aderito alla manifestazione di interesse che riguarda la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto attraverso un contratto di project financing. La proposta della società riguarda una infrastruttura energetica per la produzione e la distribuzione di idrogeno rinnovabile nel porto della Spezia, operante nei siti della Spezia e di Marina di Carrara.

Infatti, l’elemento principale del progetto consiste nella possibilità di effettuare rifornimenti “mobili” a veicoli quali locomotori e imbarcazioni, in coerenza, fra l’altro, con l’accordo quadro firmato a marzo 2024 tra Autorità di Sistema Portuale e Mercitalia, per l’uso dell’idrogeno come combustibile per i mezzi dedicati alle manovre ferroviarie.

L’impianto avrà una potenza complessiva di 56 kW. Lo stoccaggio dell’idrogeno prodotto dall’impianto avverrà in bombole installate su un trailer dotato di erogatore e di motrice per il trasporto dell’idrogeno fino ai punti di rifornimento. L’investimento complessivo di 2,2 milioni di Euro sarà coperto per il 40% con fondi PNRR del bando Green Ports, per il 28% con capitali privati e, per il restante 32% con fondi propri dell’AdSP.

Il decreto darà avvio alla pubblicazione di un avviso rivolto ad altri operatori economici eventualmente interessati, con l’invito alla formulazione di proposte aventi ad oggetto il medesimo intervento. Alla scadenza del termine assegnato di 60 giorni, l’Ente individuerà la proposta migliore fra tutte quelle presentate, tra cui quella avanzata da Bluenergy, che sarà posta a base di una gara per la realizzazione dell’opera e la successiva gestione.

“Questo progetto, oltre a rappresentare un passo in avanti nel percorso di transizione energetica e sostenibilità dei nostri porti, presenta anche aspetti altamente innovativi. L’impianto garantirà rifornimenti ad un ampio parco di mezzi: auto, camion, veicoli su rotaia e navali”, ha detto il presidente dell’AdSP, Bruno Pisano.

