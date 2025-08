AdSP Adriatico centro-settentrionale ha ottenuto registrazione EMAS per impegno in sostenibilità

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale ha ottenuto la registrazione EMAS, Eco-Management and Audit Scheme che certifica il suo impegno concreto per la gestione ambientale e la sostenibilità. La certificazione è stata deliberata dalla Sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit nella seduta del 24 luglio 2025 ed è valida sino alla fine del 2027.

“La registrazione EMAS – dichiara Angelo Mazzotti, Dirigente dell’Autorità Portuale per la Transizione al digitale e la Sostenibilità ambientale – rappresenta un traguardo importante che certifica il nostro impegno concreto per la tutela ambientale e conferma la validità del sistema di gestione che abbiamo implementato. Questo riconoscimento si inserisce perfettamente nella nostra strategia di sviluppo sostenibile, che stiamo portando avanti attraverso progetti innovativi come, tra gli altri, la realizzazione di un’imbarcazione totalmente ecologica per la raccolta delle microplastiche in porto e il contributo erogato a terminalisti e concessionari per la sostituzione dei mezzi a motore termico con soluzioni green.”

“Insieme ad altre importanti iniziative in ambito ambientale ed energetico – ha commentato il Commissario dell’Autorità Portuale, Francesco Benevolo – questi interventi testimoniano come il porto Ravenna stia evolvendo verso un modello sempre più sostenibile, contribuendo alla protezione ambientale del sistema portuale e alla qualità dell’aria e del territorio. In questa direzione una delle priorità che ho chiesto di attuare alla struttura è la gara per la rimozione dei relitti nella Piallassa del Piombone, affinchè al più presto venga risolta anche questa situazione. Tutti risultati che saranno documentati, come sempre, nell’annuale Bilancio di Sostenibilità dell’Ente”.

