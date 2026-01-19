Addio Valentino, l’imperatore della moda che ha vestito la bellezza: Portofino era il suo "buen retiro"

Valentino Garavani è morto a 93 anni nella sua casa di Roma. Fondatore di una delle maison più celebri al mondo, ha lasciato un segno profondo non solo nella moda, ma nel modo stesso di intendere la bellezza, lo stile e l’eleganza contemporanea.

Le origini – Nato a Voghera nel 1932, Valentino scopre presto l’attrazione per il bello. Dopo gli studi a Milano, si forma a Parigi alla Chambre Syndicale de la Couture, lavorando con Jean Dessès e Guy Laroche. È un talento precoce, capace di imporsi in un ambiente competitivo e poco incline agli stranieri.

La maison – Nel 1959 apre a Roma la sua casa di moda. La città diventa il suo centro creativo, mentre il rosso – scelto dopo una folgorazione giovanile all’Opera di Barcellona – diventa il colore simbolo. “Cosa desiderano le donne? Essere belle”, amava ripetere, riassumendo una visione chiara e coerente.

Il sodalizio – L’incontro con Giancarlo Giammetti, nel 1960, segna una svolta decisiva. Valentino crea, Giammetti organizza e amministra: nasce uno dei sodalizi più solidi della moda internazionale. Insieme portano il marchio ai vertici, dal debutto alla Sala Bianca di Firenze al successo planetario.

Il mito – Dagli anni Sessanta Valentino veste dive, teste coronate e icone del cinema. Jackie Kennedy, Liz Taylor, Sophia Loren, fino a Julia Roberts e Cate Blanchett. Sei attrici vincono l’Oscar indossando suoi abiti. La collezione “bianca” del 1967 lo consacra definitivamente.

Portofino – Tra i luoghi del cuore c’era Portofino, frequentato per anni come buen retiro. Valentino ormeggiava spesso il suo yacht, il TM Blue One, nella calata del borgo e nel 2018 scelse proprio Portofino per festeggiare gli 86 anni con una sessantina di invitati. Un legame coerente con uno stile che dialogava naturalmente con l’eleganza del luogo, oggi rafforzato anche dalla presenza del brand in Liguria.

Il ritiro – Nel 2007 saluta le passerelle con una celebrazione memorabile a Roma. Il documentario Valentino – The Last Emperor racconta gli ultimi anni di attività e riceve un’accoglienza trionfale. Anche lontano dalle sfilate, resta un riferimento assoluto.

L’eredità – Valentino ha costruito uno stile riconoscibile, rigoroso e senza tempo. Ha formato nuove generazioni di creativi e lasciato una maison ancora centrale nel panorama globale. La sua scomparsa chiude un’epoca, ma il suo nome resta sinonimo di alta moda.

