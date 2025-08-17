Addio Pippo Baudo, la proposta di CNA: "Una sua statua vicino al teatro Ariston"

"Una statua dedicata a Pippo Baudo, a Sanremo, come già fatto in via Escoffier per Mike Bongiorno. La location più adeguata non può che essere nei pressi del Teatro Ariston, cuore pulsante della storia del Festival e palcoscenico delle più memorabili serate guidate da Baudo". La proposta arriva da Cna Imperia, che per voce del presidente Graziano Poretti e del coordinatore di Turismo e Commercio, Giuseppe Faraldi, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del noto presentatore.

"Baudo - si legge in una nota - ha reso il Festival non solo un concorso musicale ma un evento che ogni anno catalizzava l'attenzione del Paese, capace di unire innovazione e tradizione, spettacolo e cronaca. L'Ariston, via Matteotti e le sue traverse, restano luoghi che grazie a lui sono diventati simboli universali della musica e della canzone italiana".

Sulla realizzazione di una statua alla memoria, Cna aggiunge: "Questa iniziativa, che Cna Imperia chiede al Comune di Sanremo di avviare con urgenza, assume un significato ancora più rilevante alla luce delle recenti discussioni sul futuro del Festival e della sua sede. Proprio in un momento in cui si parla di possibili spostamenti della manifestazione, è fondamentale riaffermare con forza il legame tra Sanremo, il suo territorio e le figure che ne hanno fatto la storia".

Cna Imperia ritiene che una statua dedicata a Pippo Baudo, posta nelle vicinanze del teatro Ariston "sia un gesto doveroso e lungimirante: un segno tangibile di gratitudine verso un uomo che ha reso grande il Festival e la città di Sanremo nel mondo".

