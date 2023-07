Addio all'editore genovese Francesco Coniglio, scopritore di Aldo Nove e della Santacroce, "zio" di Lupo Alberto e Cattivik

E' morto a 66 anni Francesco Coniglio (in alto a sinistra), editore, curatore editoriale e noto esperto di fumetti, per i quali aveva anche fondato una delle prime scuole, a Roma, il Laboratorio del Fumetto. Nato a Genova, era cresciuto a Roma, dove viveva. Nel 1977, con altri appassionati di cinema, ha dato vita a Roma all'Officina Filmclub.



Tra le tante attività, nel 1989 ha fondato a Roma, con il fumettista Silver, la casa editrice Acme, che ha pubblicato varie testate da edicola fra cui Lupo Alberto, Cattivik, Splatter, Mostri e Torpedo. Poi con Blu Press e con il mensile Blue, in cui ha proposto opere a fumetti di argomento erotico e dove appaiono lavori di artisti come Milo Manara (in basso a sinistra), Paolo Eleuteri Serpieri, Massimo Rotundo, Filippo Scozzari, Massimo Mattioli, Roberto Baldazzini, Giovanna Casotto, Laura Scarpa e Gipi.



Nel 1996 ha fondato assieme ad Alberto Castelvecchi la casa editrice Castelvecchi Editoria & Comunicazione, che ha lanciato autori come Aldo Nove (in basso al centro), Isabella Santacroce (in alto a destra) e il collettivo Luther Blisset. Nel 1998 è stato poi fra i promotori di Macchia Nera, con cui viene pubblicato, tra l'altro, Lupo Alberto, I Simpson e Strangers in Paradise, e di Mare Nero e che ha editato il mensile X Comics e titoli di fumettisti come Riccardo Mannelli, Franco Saudelli, Carlos Trillo, Georges Wolinski (una delle vittime dell'attentato alla redazione di Charlie Hebdo) e Ralf König.



Nel 2002 ha quindi fondato la Coniglio Editore, il cui catalogo conta, oltre a svariati volumi a fumetti, decine di titoli di narrativa, poesia e saggistica, con un deciso occhio di riguardo per la musica leggera italiana.