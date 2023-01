Addio a Gianluca Vialli, il commosso saluto di Stamford Bridge e del Chelsea prima del match di oggi

Il Chelsea è in campo per il derby londinese contro il Crystal Palace, ma prima del fischio d'inizio c'è stato spazio per l'estremo saluto a Gianluca Vialli.

Stamford Bridge ha omaggiato la sua leggenda: tifosi, giocatori passati e presenti si sono stretti in un comune abbraccio per ricordare il leader di tante battaglie sportive.

Il messaggio del club sui social è emblematico: "Luca. We love you and we miss you".

(Credits foto Chelsea FC)