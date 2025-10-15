Addio a Flavio Gaggero, il dentista dei Vip e degli ultimi

È scomparso oggi all’età di 88 anni, Flavio Gaggero: dentista genovese, umanista instancabile, figura unica capace di unire mondi lontanissimi tra loro, dai riflettori dello spettacolo alle periferie dimenticate.

Nato e cresciuto a Pegli, Gaggero (al centro, nella foto gentilmente concessa da Mauro Sutto) aveva condiviso i banchi di scuola con Renzo Piano e Gino Paoli, per poi diventare amico di personalità come Beppe Grillo e don Gallo. Ma al di là delle frequentazioni celebri e del tifo per la Sampdoria, Gaggero è stato soprattutto un medico al servizio degli ultimi. Nel suo studio si sedevano attori e politici, ma anche migranti, persone senza reddito e chiunque avesse bisogno, senza mai dover chiedere.

"Curare è un atto umano, non economico", diceva. E davvero non ha mai fatto distinzioni. Non amava le celebrazioni né i riflettori: definiva sé stesso un “socialista anarchico”, ostile ai formalismi e allergico ai ricordi, perché “guardarsi indietro fa invecchiare”.

Fino all'ultimo ha lavorato senza sosta, con orari da maratoneta e una dedizione totale, spostandosi anche nei fine settimana per fare volontariato nell’entroterra ligure. Rifiutava l’idea stessa di pensione.

