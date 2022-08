Addio a Claudio Garella, il portiere degli scudetti di Verona e Napoli: giocò tre stagioni con la Sampdoria

di Redazione

E' morto Claudio Garella, portiere degli storici scudetti di Verona e Napoli e della Sampdoria per tre stagioni. Aveva 67 anni, è deceduto per problematiche cardiache in seguito a un intervento chirurgico.

Originario di Torino, era famoso soprattutto per le sue respinte con i piedi, al punto che l'avvocato Gianni Agnelli lo definì "l'unico portiere che parava senza mani". Dopo l'esperienza vincente e storica all'Hellas di Bagnoli passò al Napoli, dove vinse la Coppa Italia e il primo scudetto dei campani nella stagione 1986/87. Giocherà al Napoli fino al 1988, in seguito vestirà anche le maglie di Udinese e Avellino.

Nella Sampdoria ha giocato tre stagioni dal '78 all'81 per un totale di 113 presenze.

"Alla famiglia Garella le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e della società" si legge in una nota del club blucerchiato.