ACEA: aumentano le immatricolazioni auto. Mercato elettriche a batteria cresce del 16,4%

Entro ottobre 2025, da inizio anno (YTD), le nuove immatricolazioni di auto nell’UE sono aumentate dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando il quarto mese consecutivo di crescita.

Nonostante questo recente slancio positivo, i volumi complessivi rimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. La quota di mercato delle auto elettriche a batteria ha raggiunto il 16,4% da inizio anno, ma è ancora al di sotto del ritmo necessario in questa fase di transizione. I veicoli ibridi-elettrici sono la tipologia di alimentazione più popolare tra gli acquirenti, con gli ibridi plug-in che continuano a guadagnare slancio.

Fino a ottobre 2025, le auto elettriche a batteria rappresentavano il 16,4% della quota di mercato dell’UE, in aumento rispetto al livello di riferimento del 13,2% registrato a ottobre 2024. Le immatricolazioni di auto ibride elettriche hanno conquistato il 34,6% del mercato, rimanendo la scelta preferita dai consumatori dell’UE. Nel frattempo, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa al 36,6%, rispetto al 46,3% registrato nello stesso periodo del 2024.

Nei primi dieci mesi del 2025, sono state immatricolate 1.473.447 nuove auto elettriche a batteria, che rappresentano il 16,4% della quota di mercato dell’UE. I quattro mercati più grandi dell’UE, che insieme rappresentano il 62% delle immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato incrementi: Germania (+39,4%), Belgio (+10,6%), Paesi Bassi (+6,6%) e Francia (+5,3%).

I dati di ottobre 2025 mostrano anche un aumento delle immatricolazioni di nuove auto ibride elettriche nell’UE, che hanno raggiunto le 3.109.362 unità, trainate dalla crescita nei quattro mercati principali: Spagna (+27,1%), Francia (+26,3%), Germania (+10,3%) e Italia (+8,9%). I modelli ibridi elettrici rappresentano il 34,6% del mercato totale dell’UE.

Le immatricolazioni di auto elettriche ibride plug-in continuano a crescere, raggiungendo le 819.201 unità nello stesso periodo. Questo risultato è stato trainato dall’aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+109,6%), Italia (+76,5%) e Germania (+63,4%). Di conseguenza, le auto elettriche ibride plug-in rappresentano ora il 9,1% delle immatricolazioni di auto nell’UE, in aumento rispetto al 7% dell’anno scorso.

La variazione su base annua a ottobre 2025 ha mostrato un aumento del 38,6% per le auto elettriche a batteria e del 9,4% per le auto ibride, mentre le auto elettriche ibride plug-in hanno registrato un aumento del 43,2%.

Entro la fine di ottobre 2025, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 18,3%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato il calo più significativo, con un crollo delle immatricolazioni del 32,3%, seguita da Germania (-22,5%), Italia (-16,9%) e Spagna (-13,7%).

Con 2.459.151 nuove auto immatricolate finora, la quota di mercato della benzina è scesa al 27,4% dal 34% dello stesso periodo dell’anno scorso. Analogamente, il mercato delle auto diesel è diminuito del 24,5%, con una quota del 9,2% per ottobre 2025 da inizio anno. Inoltre, la variazione su base annua di ottobre 2025 ha mostrato un calo del 14,3% per la benzina e del 21,9% per il diesel.

