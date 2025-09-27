Accordo tra GNV e Portitalia: chiusa la vertenza con la mediazione dell’Autorità Portuale Sicilia Occidentale

Dopo settimane di tensione e trattative, arriva la svolta nel porto di Palermo: Grandi Navi Veloci (GNV) e Portitalia hanno raggiunto un accordo condiviso che mette fine alla delicata vertenza in corso. Determinante per la risoluzione del conflitto è stato il ruolo di mediazione svolto dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, guidata dal commissario straordinario Annalisa Tardino.

“Esprimo piena soddisfazione per l’intesa siglata tra GNV e Portitalia,” ha dichiarato Tardino, sottolineando come il percorso sia stato reso possibile grazie a un impegno concreto e a iniziative tangibili messe in campo dall’Autorità. “Ci siamo impegnati a sostenere gli investimenti infrastrutturali da parte dei privati nell’ambito portuale e ad incentivare i traffici, anche con l’obiettivo di tutelare i lavoratori portuali.”

L’accordo rappresenta un punto di svolta in una fase considerata critica per l’equilibrio e lo sviluppo delle attività portuali nel capoluogo siciliano. “Uno sforzo attivo e un impegno concreto – ha aggiunto Tardino – che chiudono una fase delicata, ponendo solide basi per una collaborazione costruttiva che possa coniugare efficienza operativa e rispetto delle condizioni di lavoro.”

