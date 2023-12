A10, incidente e cantieri: code in entrambe le direzioni

Un incidente e i cantieri causano difficoltà a chi viaggia in A10: in direzione Ventimiglia sono segnalati 4 km di coda tra Arenzano e Celle Ligure per un incidente. Stessa motivazione e stessa lunghezza di incolonnamento dei veicoli verso Genova, tra Albisola e Varazze.

Inoltre, sempre verso il capoluogo, il traffico intensa crea una coda di un paio di km tra Pegli e l'allacciamento A7/10.

AGGIORNAMENTO ORE 16

A causa di un incidente, sono segnalati 9 chilometri di coda nell'autostrada A10 nel tratto compreso tra lo svincolo dell'A6 a Savona e lo svincolo di Varazze in direzione Genova. Lo comunica Autostrade per l'Italia. L'incidente è avvenuto in un tratto a doppio senso di marcia determinato dai cantieri autostradali. L'uscita consigliata per chi proviene da Ventimiglia è Albisola. L'incidente ha provocato 6 chilometri di coda tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. L'uscita consigliata provenendo da Genova è Varazze