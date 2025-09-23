A10, disagi senza fine: la Regione chiederà il risarcimento del danno d’immagine

I cantieri infiniti lungo l'autostrada A10, in particolare nel tratto Savona-Ventimiglia, continuano a creare forti disagi per automobilisti, residenti e turisti, tanto da spingere la Regione Liguria a chiedere un risarcimento per danno d’immagine a Concessioni del Tirreno Spa, la società che gestisce il tratto.

A riferirlo è il consigliere regionale della Lega Armando Biasi (nella foto), presidente della Commissione Attività Produttive, che ha sollevato la questione in consiglio con un’interrogazione alla giunta. L’assessore Giacomo Giampedrone ha accolto la richiesta, annunciando che il tema sarà al centro del prossimo incontro ufficiale con la società concessionaria.

"I continui lavori di manutenzione e ammodernamento hanno reso insostenibile la viabilità sull’A10 – ha spiegato Biasi – danneggiando pesantemente l’immagine del Ponente ligure come destinazione turistica. La situazione ha causato una fuga di visitatori, scoraggiati dalle code interminabili e dai ritardi".

A lanciare l’allarme sono anche Federalberghi, Confcommercio, Confesercenti e diverse associazioni di categoria, che lamentano la perdita di attrattività del territorio. Il messaggio che circola, anche sui social tramite influencer e personaggi pubblici, è quello di una Liguria irraggiungibile, penalizzata da un sistema infrastrutturale inadeguato.

Secondo Biasi, la regione va risarcita, e una delle forme potrebbe essere una campagna promozionale su larga scala per rilanciare l’immagine della Liguria una volta conclusi i lavori. Resta però un’incognita la data di fine cantieri, ancora oggi non comunicata con certezza.

"Il turismo è una risorsa fondamentale – conclude Biasi – e non possiamo permettere che venga compromesso da inefficienze strutturali che si trascinano da troppo tempo".

