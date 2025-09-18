A Scignoria! la simpatia di Irene da Crocefieschi, le parlate di Apricale e le domande del prof Bampi
di Gilberto Volpara
Tutti i giovedì sera su Telenord torna Scignoria! ossia la trasmissione legata alle parlate liguri con particolare attenzione alle tradizioni. Dopo l'avvio di giovedì scorso con i bambini di Crevari e Mike fC, la puntata di giovedì 18 settembre ore 20.30 metterà al centro la simpatia della spazzina e fungaiola Irene Patrone da Crocefieschi.
Assieme a lei, la musica di Mkg e dei Martin Padela, ma grande spazio anche per le passioni dei sub, quella dei motori e la cultura.
Tra le curiosità, le incursioni di Mike from Campo a Tenda e quelle della redazione ad Apricale: qui l'anteprima con le parole del sindaco.
Appuntamento dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.
