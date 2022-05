A Laigueglia lo sci di fondo si fa in spiaggia: vince la squadra di Pragelato

di Edoardo Cozza

L'undicesima edizione della manifestazione ha visto partecipanti da tutto il nord Italia: tra i testimonial i campioni Chiappucci e Brocard

La squadra dello sci nordico di Pragelato, in provincia di Torino, ha vinto l’undicesima edizione dello "Sci di fondo on the beach" di Laigueglia con i campioni Elisa Brocard e Claudio Chiappucci e il re delle televendite Baffo da Crema come testimonial. Sul gradino più alto del podio gli atleti Andrea Costantino, Lorenzo Mauro, Mattia Peyrot, Stefano Menusan, Thomas Rostan.

Le squadre che si sono sfidate quest’anno sono arrivate dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Valle d’Aosta, dal Trentino e dalla Liguria, tra le quali spiccano le località di Clusone (BG), Valsassina LC), Val di Fiemme (TN), Entracque (CN), Pragelato (TO), Valle Pesio (CN), Torgnon (AO), Andora e Laigueglia (SV) e altre località miste della Val D’Aosta.

Alla campionessa di sci di fondo Elisa Brocard presente in qualità di Madrina dell’evento, si sono aggiunte prima del grande evento lenia De Francesco del Centro Sportivo Esercito e vincitrice Val Casies 2022, Federica Cassol, Centro Sportivo Esercito, partecipazione Mondiali Under 23 a Lygna (NOR) 2022, Medaglia d’argento Campionati Italiani Under 23 nella sprint TC 2022, Medaglia d’argento Campionati Italiani Under 23 nella 30km TC 2022, Laura Colombo, Centro Sportivo Esercito, Vincitrice Classifica Coppa Italia Under 23 2022, Medaglia d’argento Campionati Italiani Under 23 nella 10 km TP 2022, Medaglia di bronzo Campionati Italiani Under 23 nella 30 km TC 2022, Emilie Jeantet, Centro Sportivo Esercito, Squadra Nazionale Milano-Cortina 2026, Vincitrice Marcia Granparadiso 2022, Partecipazione Mondiali Under 23 nel 2021, Riccardo Bernardi, Centro Sportivo Carabinieri, Squadra Nazionale Milano-Cortina 2026, Erik (preparatore atletico di Federico Pellegrino), Stefano Zampieri, tecnico skiman della squadra nazionale Milano-Cortina 2026, Mathieu Boldrini, maestro di sci alpino.

Lo "Sci di fondo on the beach", l'originale manifestazione ludico-sportiva, come sempre si è svolta su litorale compreso tra i bagni comunali antistanti Piazza Garibaldi sino ai bagni della scuola vela Aquilia, comprendendo la parte di spiaggia dedicata ai pescatori professionisti e quella dei non professionisti. Le squadre si sono cimentate in varie gare tra le quali Sci di fondo on the beach (squadre ufficiali e squadre junior), Biathlon, Fat Bike, «Tiro allo slittino», corsa con le ciaspole.