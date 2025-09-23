A Genova l’Open Day di Eduiren: a Palazzo Ducale il nuovo catalogo “Percorsi di sostenibilità” per le scuole

Si terrà domani, mercoledì 24 settembre alle ore 15 presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, l’Open Day di Eduiren, l’iniziativa educativa del Gruppo Iren, dedicata alla presentazione del nuovo catalogo formativo gratuito per le scuole, dal titolo “Percorsi di sostenibilità”. L’evento si inserisce nel programma di Impararte, il Salone delle proposte educative promosso da Fondazione Palazzo Ducale, e rappresenta un momento di confronto e rilancio per l’intero ecosistema dell’educazione ambientale.

Il nuovo catalogo di Eduiren, la divisione educational del Gruppo Iren, propone sedici laboratori didattici pensati per tutte le fasce scolastiche, attivabili sia in presenza sia a distanza. I contenuti sono frutto di un percorso partecipato con insegnanti, cittadini e comunità locali di cinque regioni: Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Campania.

L’obiettivo è duplice: offrire strumenti concreti per l’educazione alla sostenibilità e rafforzare le comunità educanti attraverso percorsi di co-progettazione condivisa con scuole, associazioni ed enti del territorio. Il catalogo si configura come un “progetto vivo”, in costante evoluzione: le proposte si aggiornano durante l’anno con nuove attività e contenuti, disponibili online e comunicati tramite newsletter mensile.

Accanto all’offerta strutturata, Eduiren propone anche esperienze immersive nei territori, tra cui visite (virtuali e in presenza) agli impianti del Gruppo Iren, e una serie di attività extra-catalogo legate ai principali eventi scientifici e culturali. Tra questi spicca la partecipazione al prossimo Festival della Scienza di Genova (dal 23 ottobre al 2 novembre), dove sarà presentato il laboratorio interattivo “Atlandide e i custodi dell’Acqua”, oltre a un talk dedicato ai temi della depurazione, previsto per il 27 ottobre, in collaborazione con Geopop.

Eduiren si propone non solo come fornitore di attività didattiche, ma come vero e proprio hub educativo, con una rete di collaborazioni in costante espansione. Ne sono esempio i progetti con il Centro REMIDA, la Scuola Diffusa di Reggio Emilia, Fondazione Reggio Children, il Museo A Come Ambiente di Torino, il Blue District di Genova, Giocampus di Parma, e Fondazione Mida di Salerno.

Ogni proposta mira a coinvolgere attivamente scuole, famiglie e cittadini, per promuovere conoscenza, consapevolezza ambientale e comportamenti responsabili, contribuendo alla costruzione di una cultura della sostenibilità concreta e condivisa.

