A Genova in 56 minuti con treno e metro: il sogno dei milanesi con la nuova linea M6 e il Terzo Valico

Arrivare da Milano a Genova in meno di un'ora sfruttando non solo i vantaggio del Terzo Valico e delle opere ferroviarie in corso, ma anche una nuova linea metro che collegherebbe il capoluogo lombardo a una stazione dedicata proprio all'Alta Velocità per la Liguria: è quello che potrebbe accadere nei prossimi anni quando, oltre al nuovo tracciato ferroviario che sarà completato - salvo qualche ritardo - nel 2026, sarà attivata anche la linea M6 della metro milanese.

Una linea, che dovrebbe essere identificata dal colore rosa, che potrebbe avere come meta Opera, comune della città metropolitana, dove si pensa di far sorgere una stazione dell'Alta Velocità ad hoc per i treni da e per il capoluogo ligure, sia di Trenitalia che di Italo-Ntv.

Secondo i calcoli, dal cuore di Milano a Genova si potrebbe così viaggiare in circa 56 minuti: meno di un'ora per raggiungere, dunque, il capoluogo ligure e la costa. Il sogno dei milanesi che vedrebbero decisamente abbattuti i tempi di percorrenza registrati adesso.