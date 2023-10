A Compagna, martedì 24 incontro sul "Turismo delle radici e il ripopolamento dei borghi"

Martedì 24 ottobre alle ore 17.00 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano a Genova (all’uscita della metropolitana) A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il V appuntamento del ciclo 2023-2024: Mario Menini: «Turismo delle radici e il ripopolamento dei borghi». L'ingresso è libero.

Il “Turismo di ritorno” – detto anche “Ma se ghe penso” – e quello del “Turismo alle radici” – meglio specificato come “Arca di Noè” – hanno come obiettivo fondamentale quello del ripopolamento dei paesi delle varie province liguri e di Genova Metropolitana basandosi sul fatto che inesorabilmente i giovani si stanno allontanando per trasferirsi all’estero o nelle grandi città; di conseguenza quei paesi, dove ci sono bellezze artistiche e paesaggi impagabili, vengono sistematicamente abbandonati; chi resta sono solamente i vecchi che ovviamente non sono in grado di fornire un futuro alle terre in cui vivono. La battaglia per il ripopolamento è una battaglia alla quale l’Associazione Liguri nel Mondo sta dedicando tutti gli sforzi per far sì che si riattivino gli uffici postali, le scuole, gli ambulatori, i boschi, i sentieri e tutto ciò che ha reso famoso e vivibile il nostro hinterland perché non basta venire qui per fare i turisti: bisogna venire qui o altrove per rivitalizzare i borghi dando ai giovani, italiani e no, una ragione di vita e la possibilità di viverla.

Nel 2010 Mario Menini è stato nominato Presidente Internazionale dell’Associazione Liguri nel Mondo, incarico tuttora ricoperto. Appassionato fin dalla giovane età di teatro, ha partecipato attivamente ad eventi teatrali con contributi culturali di qualità e di innovazione. Sul piano professionale continua a svolgere consulenze nel suo ruolo di ingegnere meccanico.

Info: Per programmi segui il link:

http://www.acompagna.org/rf/mar/index.htm

Per le rassegne fotografiche segui il link:

http://www.acompagna.org/rf/index.htm