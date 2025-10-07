7 ottobre, a Genova minuto di silenzio - senza polemica - in consiglio comunale: "Non esiste pace senza giustizia"

Minuto di silenzio questo pomeriggio nell'Aula Rossa di Palazzo Tursi prima della seduta del Consiglio Comunale di Genova, in omaggio alle vittime dell'attacco terroristico di Hamas al popolo ebraico, datato 7 ottobre 2023.

Consiglieri di opposizione e maggioranza e membri della Giunta comunale hanno partecipato all'unanimità all'osservazione del minuto di raccoglimento, proposta del capogruppo di Forza Italia Mario Mascia, accolta poi alla conferenza dei capigruppo dal presidente del consiglio Claudio Villa.

"Come Comune di Genova, ribadiamo la nostra condanna per gli attacchi del 7 ottobre - ha dichiarato il presidente Villa prima del minuto di silenzio - Ma con la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina abbiamo anche scelto di dire che non esiste pace senza giustizia, né giustizia senza riconoscimento reciproco. E che il diritto internazionale non è “valido fino a un certo punto”: è il limite che difende la nostra stessa umanità. Il silenzio che ora osserviamo non sia allora un silenzio vuoto, ma un silenzio pieno: pieno di memoria, di nomi, di responsabilità, di volontà di pace, di verità e di giustizia. Un silenzio che accolga tutte le vittime, palestinesi e israeliane, per ribadire una volta per tutte: mai più, per nessuno"

Il minuto di silenzio si è svolto nella piena partecipazione e normalità da parte di tutti i consiglieri, diversamente da quanto successo questa mattina nella seduta di consiglio regionale (leggi qui - 7 ottobre: scontro in consiglio regionale sul minuto di silenzio per gli ebrei massacrati da Hamas)

