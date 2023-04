35° Trofeo Caravella, ecco i vincitori: due medaglie d'argento per i padroni di casa

Si è chiuso con le tradizionali finali di Pasqua e Pasquetta il 35° Trofeo Caravella, prestigioso torneo di calcio giovanile organizzato dal 1987 dal Molassana 1918. Oltre 1600 atleti di società provenienti da Liguria, Lombardia e Sardegna hanno calcato il terreno verde dei tre campi da calcio dell’impianto sportivo di Ca de’ Rissi, recentemente oggetto di importanti lavori di riqualificazione e manutenzione.

Alla presenza dello storico organizzatore del Trofeo Caravella, Piero Ceresoli, le squadre finaliste hanno dato vita a partite avvincenti e combattute che hanno decretato i seguenti vincitori:



Allievi Under 17: Superba Calcio (in foto)

Allievi Under 16: Campomorone Sant’Olcese

Giovanissimi Under 15: Sampdoria

Giovanissimi Under 14: CosmoSassari

Esordienti Under 13: Ligorna

Esordienti Under 12: Polis Genova

Pulcini 2012: Angelo Baiardo

Pulcini 2013: Genova Calcio

Piccoli Amici 2014: Campomorone Sant’Olcese

Piccoli Amici 2015: Angelo Baiardo

Primi Calci 2016/2017: Campomorone Sant’Olcese

Under 10 Femminile: Sampdoria



La società ospitante, il Molassana Boero, porta a casa due medaglie d’argento, classificandosi seconda nelle categorie Allievi Under 16 e Allievi Under 17. Hanno preso parte alle premiazioni il presidente della FIGC ligure Giulio Ivaldi e, in rappresentanza del Municipio Media Val Bisagno, il presidente Maurizio Uremassi e l’assessore allo Sport Lucina Torretta.