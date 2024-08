Zoagli, assessore Sartori: "Il Festival della Fotografia sarà arte e cultura"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Si terrà a Zoagli il Festival Internazionale della Fotografia, dal 19 al 25 agosto. Sarà un’opportunità per scoprire ed incontrare i talenti di questo panorama e celebrare con loro la bellezza che ne deriva. Il Festival mira a promuovere la fotografia come forma d’arte, offrendo un ambiente inclusivo dove ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, potrà condividere le proprie creazioni e trovare ispirazione. L' obiettivo dei promotori è quello di realizzare un appuntamento culturale continuativo nel Tigullio, contribuendo alla diffusione della fotografica, come racconto, come emozione e spunto di riflessione, a livello internazionale.

Durante la conferenza di presentazione, tenutasi nella " Sala della Trasparenza" di Regione Liguria, era presente anche l'assessore al turismo Sartori. “Sono felice di presentare a nome della Regione la prima edizione del Festival della Fotografia che sono certo avrà un grande successo e diventerà uno degli appuntamenti fissi dell'estate. Un programma ricco di eventi che avranno luogo in due meravigliose location della splendida Zoagli: Villa Vicini e Torre Saracena. Invito quindi tutti dal 19 al 25 agosto prossimi a venire al festival perché, oltre alle bellissime foto esposte, ci saranno anche da imparare tantissime cose interessanti sul mondo della fotografia e delle immagini”.

Tra gli organizzatori del Festival anche Giacomo Canale, che ha rilasciato alcune dichiarazioni legate alle motivazioni che hanno dato vita all'evento: "Siamo entusiasti di annunciare la prima edizione del Festival Internazionale della Fotografia a Zoagli, un evento che celebra l’arte fotografica e offre una piattaforma di visibilità per fotografi emergenti e affermati. L’iniziativa, nata esattamente un anno fa, è stata concepita da me, con il prezioso supporto della mia carissima amica Alessandra Di Iorgi, nel limitedei suoi impegni lavorativi. La passione condivisa per la fotografia e per la splendida Regione Liguria ha portato alla creazione di questo evento unico."

Eventi e Incontri

Il Festival non sarà solo un’esposizione fotografica. Alla sera sarà possibile organizzare incontri con fotografi, con i quali il pubblico potrà interagire direttamente e apprendere dalle loro esperienze. Tra i relatori saranno presenti Andrea Facco di Genova e Matteo Bertetto della zona di La Spezia, che condivideranno le loro esperienze fotografiche, tecniche e ispirazioni. Ci saranno inoltre due fotografi internazionale che esporranno due delle loro opere: Armand Sarlangue, fotografo francese, ed Eddie Baute Abu-Amsha, fotografo statunitense. La loro partecipazione arricchisce ulteriormente l'evento che regala una prospettiva globale e un’alta qualità artistica che contribuirà ad entusiasmare i visitatori.