Zelensky cita Genova, Rixi: "Paragone da brividi, ma fotografa l'importanza strategica della nostra città"

"Genova è un bersaglio sensibile perché snodo economico del Nord Ovest e punto di riferimento per buona parte dell'Europa. Meriterebbe più attenzione"

"Il parallelo tra Genova e Mariupol del presidente ucraino Zelensky fa venire i brividi ma fotografa anche l'importanza strategica di Genova per l'Europa e per il Mediterraneo. Un ruolo geoeconomico che troppo spesso viene sminuito e sottovalutato. Genova è un bersaglio sensibile perché snodo economico fondamentale per l'intero Nord Ovest del Paese e porto di riferimento per buona parte dell'Europa".

Lo ha detto il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture commentando le parole del presidente Zelensky trasmesse oggi in Parlamento. "Una testimonianza - ha concluso Rixi - che ci fa riflettere sull'attenzione che meriterebbe la città, auspicando che la diplomazia torni ad avere un ruolo di primo piano perché le armi non sono la soluzione per la pace".