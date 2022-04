Zangrillo a Telenord: "Crediamo nella salvezza, tutti insieme"

di Tiziana Cairati

Il presidente del Genoa presente al Signorini su Blessin: "È un condottiero straordinario. E' uno che fa la differenza, grazie a lui apriremo un ciclo"

"I nostri tifosi sono eccezionali, io sono uno di loro e non sono stupito dal loro entusiasmo", ha affermato il presidente del Genoa Alberto Zangrillo al Signorini, campo di allenamento del Grifo riaperto ai tifosi dopo quattro anni.

Il numero uno dei rossoblù in vista della gara di campionato in programma lunedì contro il Verona sottolinea "Molto pragmaticamente non dobbiamo mollare e cavalcare l'entusiamo in modo facile e semplice. Nella prossima gara dovremo essere ancora più carichi. Siamo all’apice della forma e faremo la nostra parte fino all’ultimo".

Infine, una battuta sul tecnico: "Blessin è riuscito a dare al momento un'interpretazione psicologica. Inizialmente ha osservato e solo dopo ha inziato ad entrare nelle teste dei giocatori. È uno condottiero straordinario. E' uno che fa la differenza, grazie a lui apriremo un ciclo".