Yamaha, Altea federation ed Etraction Ebike lanciano “eride the future” per la mobilità aziendale sostenibile

Dal concetto di ecosostenibilità prende vita eRide The Future, un progetto nato dalla partnership fra Yamaha Motor, Altea Federation ed Etraction Ebike per offrire alle aziende una soluzione di mobilità sostenibile da proporre ai propri dipendenti. Lo rende noto un comunicato congiunto delle tre sigle.

Il focus – reca la nota – si sviluppa attorno alla convinzione che la transizione energetica ed ecologica passi anche da comportamenti e abitudini comuni, ad esempio, da come noi ci muoviamo e dai mezzi di trasporto che utilizziamo per farlo. A livello aziendale, diventa vincente promuo-vere opportunità di mobilità alternative, abbinandole a un sistema di monitoraggio inte-grato e un supporto alla rendicontazione ESG.

Da questa collaborazione deriva un approccio innovativo alla mobilità per le imprese, con un duplice scopo: aderire, promuovere e consolidare al proprio interno i principi della so-stenibilità e al contempo incentivare la mobilità aziendale sostenibile, individuando solu-zioni all’avanguardia per il trasporto urbano che non solo riducono l’impatto ambientale, ma migliorano anche l’efficienza e la qualità della vita dei propri collaboratori.

“Questa collaborazione si sposa perfettamente con la nostra missione, che è quella di creare valore per la società e le persone. Attraverso questo progetto, le aziende hanno la possibilità di dare un servizio ai propri collaboratori impattando positivamente sul proprio bilancio di sostenibilità. La nostra gamma E-Bike è in grado di soddisfare tutte le necessità di mobilità e personale che sia commuting o leisure”, dichiara Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia.

Yamaha nel 1993 ha inventato la prima bicicletta al mondo a pedalata assistita (PAS). Da allora la casa costruttrice ha sviluppato eBike sempre più innovative e performanti ed attualmente vanta oltre 4 milioni di motori utilizzati in tutto il mondo. Scegliere Yamaha oggi significa affidarsi alla sua conoscenza tecnologica, alla solidità del brand e all’innovazione che caratterizza il suo passato e il suo presente.

“Con il trasporto su ruote che attualmente ricopre il 12% delle emissioni mondiali,” – commenta Marco Magaraggia, co-Founder di Altea e Public Tender & Funding Director, da sempre promotore delle politiche di Sostenibilità e CSR del Gruppo – “le aziende sono chiamate a trovare alternative in grado di ridurre l’impatto degli spostamenti dei propri dipendenti e che al contempo incentivino le persone a fare scelte più sane e responsabili. Il tutto in un perimetro di monitoraggio e rendicontazione sempre più vincolante.”

Altea Federation opera da 30 anni come System Integrator e Solution Partner di fiducia per la trasformazione digitale delle imprese, affiancando aziende nazionali ed internazionali in tutti gli step di evoluzione del Business e di innovazione tecnologica. Un Gruppo che raccoglie oltre 20 Company e che, con le proprie 1.700 risorse interne, offre servizi di consulenza direzionale e informatica, abbracciando tutti gli ambiti dell’Information Technology, oggi anche in chiave ESG.

Ed è proprio la misurazione e la raccolta dati ad essere al centro di questa partnership. “Grazie alla storicità e all’importanza delle aziende partner del progetto,” – precisa Francesco Beltrami, Founder di Etraction Ebike – “siamo certi di poter contribuire con soluzioni concrete e misurabili, con lo scopo di migliorare la qualità dell’aria e la mobilità casa-lavoro delle persone, unendoci nel più ampio obiettivo di riduzione dell’impatto ambientale”.

Etraction Ebike, centro di assistenza Yamaha, è nata nel 2017 come noleggio di e-bike, sulle rive del Lago D’Orta, ma ben presto, in ottica di una mobilità a ridotto impatto ambientale, si è specializzata nella progettazione e realizzazione di colonnine di ricarica per biciclette elettriche, offrendo servizi di noleggio, manutenzione, assistenza e uscite guidate, sempre con l’obiettivo di favorire una mobilità ed un turismo ecosostenibile.

Grazie all’azione congiunta delle company coinvolte, il progetto eRide the Future si pone l’obiettivo di promuovere e incoraggiare comportamenti eco-sostenibili da parte delle imprese e di sensibilizzazione verso i propri dipendenti, nonché veicolare e supportare il concetto di mobility management per le imprese stesse, tenendo conto anche che dal 2025, molte organizzazioni saranno chiamate a presentare un proprio Bilancio di Sostenibilità e avranno il compito di monitorare gli spostamenti casa-lavoro dei propri collaboratori, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo una mobilità più sostenibile.

Yamaha Motor, Altea Federation ed Etraction Ebike – conclude la nota – sono pronte a sostenere le aziende che vogliono approcciare il cambiamento verso la mobilità sostenibile, con una soluzione integrata e unica nel suo genere, che unisce le singole specifiche competenze: produzione e fornitura di un parco eBike aziendale, assistenza ed efficienza energetica grazie alle colonnine di ricarica, consulenza per reporting di sostenibilità e tecnologie in ambito ESG.