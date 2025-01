WLC entra in ERFA: più forza al trasporto merci ferroviario europeo

La Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC), operatore internazionale di trasporto merci su rotaia, entra a far parte dell’ERFA, l’Associazione Europea delle Imprese Ferroviarie, a partire dal 2025. Con questa adesione, WLC mira a consolidare la cooperazione nel settore ferroviario per promuovere un trasporto merci più efficiente e sostenibile in Europa, come riporta Ferpress.

Chi è WLC – Fondata nel 2007, ma con radici che risalgono alla fine del XIX secolo, WLC ha sede a Vienna e filiali in Germania e Repubblica Ceca. Specializzata nel trasporto merci combinato, rappresenta un punto di riferimento per la logistica ferroviaria in Europa, operando dalle coste del Mare del Nord fino al Mediterraneo.

Il core business – Circa il 75% delle attività di WLC riguarda il trasporto merci combinato, mentre il restante 25% è dedicato al trasporto di vagoni completi. Tra le merci trasportate ci sono prodotti chimici, petroliferi, legname, cereali e carbone.

Le dichiarazioni – Conor Feighan, segretario generale di ERFA, ha sottolineato: “WLC è un attore cruciale in Europa centrale e fornirà un prezioso contributo al nostro lavoro. Siamo entusiasti di questa collaborazione”. Anche Judith Fiala, direttore generale di WLC, ha evidenziato l’importanza dell’unione: “Siamo felici di unirci a ERFA per rafforzare il settore ferroviario in un periodo di grandi sfide”.

Obiettivo – L’ingresso di WLC rafforza il ruolo di ERFA nel promuovere un trasporto merci ferroviario più competitivo e sostenibile, fondamentale per lo sviluppo del mercato europeo.

