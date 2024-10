Wizz Air: nuove 44 rotte invernali e 28 milioni di posti disponibili per il 2024-2025

Wizz Air annuncia l’inizio della stagione invernale 2024-2025 con 44 nuove rotte e un’offerta record di 28 milioni di posti. Tra le novità, il primo scalo a Salerno e nuove mete in Africa e Medio Oriente, come si legge su Ferpress.

La compagnia aerea, riconosciuta come una delle più sostenibili, inaugura la sua stagione invernale con un’espansione significativa: 44 nuove destinazioni, tra cui Salerno, Chisinau in Moldavia, e mete in Egitto come Giza e Sharm El Sheikh.

Wizz Air offre quest’inverno 28 milioni di posti a prezzi competitivi, registrando la più grande disponibilità invernale della sua storia. I voli collegheranno oltre 600 rotte in Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Asia Centrale.

La scorsa estate ha visto Wizz Air trasportare circa 40 milioni di passeggeri su 200.000 voli, con un tasso di completamento del 99,3%. La compagnia ha inoltre ampliato i suoi servizi, lanciando nuove opzioni di abbonamento come “All You Can Fly” e introdotto sistemi di pagamento digitali, tra cui Apple Pay e Google Pay.

Con una media di 52,6 grammi di CO2 per passeggero/chilometro, Wizz Air continua a mantenere la più bassa intensità di emissioni nel settore. In collaborazione con Airbus, sta sperimentando carburanti SAF in vista della normativa RefuelEU prevista per il 2025.

Sasha Vislaus, Corporate Communication Manager di Wizz Air, afferma: “Siamo entusiasti della nostra stagione invernale più grande di sempre. Rimaniamo impegnati a crescere in Italia e a garantire ai passeggeri viaggi convenienti e sostenibili.”