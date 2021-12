Wanda Nara e la telefonata con China: "È vero che ero con tuo marito"

di Marco Garibaldi

"Non siamo arrivati a consumare perché Mauro non poteva" e ancora: "Quello che ha iniziato tutto è stato tuo marito"

Wanda Nara e Icardi si godono ora le vacanze di riappacificazione a Dubai. Su instagram Wanda continua a non postare nulla sul marito, né foto né parole di perdono o amore, ma si lascia comunque fotografare sul profilo di lui in atteggiamenti innamorati.

In queste ore è stato reso pubblico il contenuto di una telefonata. La giornalista Paula Varela in Intrusos, un programma televisivo argentino, ha infatti raccontato di un confronto diretto tra Wanda e l'attrice Eugenia "China" Suarez. Un confronto telefonico in cui entrambe si sono sforzate di non urlare, ma hanno voluto comunque puntualizzare i rispettivi punti di vista.

"È vero che ero con tuo marito", così inizia China che tuttavia nega un rapporto fisico con il giocatore del Psg. Una versione che dunque va ad avvalorare quella di Icardi.

"Stai calma, non siamo arrivati a consumare perché Mauro non poteva - continua la China nella telefonata - Quello che ha iniziato tutto è stato tuo marito, che non menta e ti dica la verità, perché tu mi hai tirato addosso di tutto e quello che ha cominciato è stato tuo marito".