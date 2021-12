Alba Parietti e il flirt con Alvise Rigo, la showgirl smentisce e ironizza: "Troppo giovane per me"

di Marco Innocenti

A lanciare il presunto amore era stato Alberto Dandolo ma è arrivata l'immediata smentita della diretta interessata con un post su Instagram

Il presunto flirt fra Alba Parietti e il ballerino Alvise Rigo avrebbe avuto vita breve, anzi brevissima. Dopo la notizia lanciata da Alberto Dandolo dell'amore scoppiato dopo una cena a due (che poi non sembra essere stata a due), a spegnere le fantasie dei fan e dei fanatici di gossip è la stessa Parietti che, in un post su Instagram poche ore dopo l'uscita della rivelazione, non solo smentisce categoricamente il flirt ma lo fa ricorrendo all'arma affilata dell'ironia.

"Quindi il mio amante sarebbe Alvise Rigo di trent’anni (soli) più giovane di me - ha scritto la Parietti - Ma io dico, mi domando come vi permettete di fare una simile insinuazione? Ma andiamo Alvise è bellissimo ma per me è troppo, troppo vecchio". Il tutto condito da tante belle emoji di faccine che ridono.

Poi, ecco l'effettiva smentita: "Smentisco categoricamente questa bomba, nata dalla fantasia di chi forse vorrebbe fosse capitato a lui o a lei un Alvise. Scusa Alvise per me sei troppo vecchio. Ammetto di essere stata a cena con Alvise, si e’ mangiato una bistecca della dimensione del tavolo,(per fortuna ha anche signorilmente pagato lui il conto ) ed effettivamente il suo appetito faceva ben sperare , ma eravamo in compagnia e l’unico appetito di Alvise mi sembrava concentrato sul suo piatto e sul bisteccone gigante con patate ? , non patata ( licenza poetica ) ????. troppo sano il ragazzo".