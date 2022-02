Volo Rimini-Tirana, la novità di Wizz Air

di Edoardo Cozza

La compagnia aerea, che punta alla sostenibilità ambientale, lancia una nuova rotta tra la capitale albanese e la città romagnola

Wizz Air ha annunciato una nuova rotta che collegherà l’aeroporto di Rimini a quello di Tirana. Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi dimostra l’impegno di Wizz Air a offrire maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri italiani. I nostri moderni aeromobili, così come le nostre migliori misure di protezione, garantiranno le migliori condizioni possibili per i viaggiatori, operando allo stesso tempo con la più bassa impronta ambientale. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo con un ottimo servizio, mentre ci sforziamo di diventare la scelta più verde d’Europa per i viaggi aerei”.

“Il lancio di questa nuova rotta da aprile per Tirana ci consente di salutare l’arrivo al Fellini di una delle principali compagnie europee che ci rende particolarmente orgogliosi e soprattutto ci regala nuovo entusiasmo in questo particolare momento di ripartenza.” – ha commentato Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum 2014 – “Consapevoli che la crescita di un aeroporto dipende anche dallo standing delle compagnie che lo scalo è in grado di attrarre, la partnership con Wizzair è un importante passo in avanti per la crescita della connessione internazionale della Romagna con nuove e importanti destinazioni.”

Alle parole di Leonardo Corbucci fanno eco quelle di Andrea Corsini, Assessore per il Turismo della regione Emilia Romagna e di Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini e presidente dell’associazione Visit Romagna, che hanno dichiarato: “Il 2022 della Riviera Romagnola si apre con un importante segnale di crescita per l’aeroporto Federico Fellini. Siamo molto felici di annunciare la partenza di due voli settimanali da e per Tirana con un’importante compagnia aerea come Wizz Air.”