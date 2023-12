Vodafone, Sumitomo Corporation, Deloitte, Nexxiot si uniscono per la movimentazione autonoma delle merci

Pairpoint (la divisione Economy of Things di Vodafone e Sumitomo Corporation), Deloitte e la società di asset intelligence Nexxiot hanno unito le forze per offrire servizi digitali che accelerano il flusso di merci in tutto il mondo.

Il nuovo servizio verificherà automaticamente la provenienza dei dati sul movimento e sul contenuto delle merci, consentendo alle aziende di migliorare la gestione delle merci nel rispetto delle leggi commerciali. Ciò porterà a uno sdoganamento e alle autorità portuali più rapidi e accelererà la trasformazione digitale del settore logistico.

La partnership combina la piattaforma Pairpoint Digital Asset Broker (DAB), che tra le altre cose può migliorare la provenienza dei dati relativi alle rotte e al contenuto dei container di spedizione, con KYX, un nuovo servizio che comprende i servizi Know Your Client e Know Your Cargo di Deloitte, e Le soluzioni di trasporto merci di Nexxiot, compresi i sensori intelligenti connessi. La soluzione KYX è il risultato di una recente partnership tra Deloitte e Nexxiot, specializzata nel consentire la raccolta autonoma di dati sulle risorse per ottimizzare i costi di spostamento delle merci, compresi container e vagoni ferroviari.

La traccia di controllo generata da DAB aiuterà le organizzazioni a soddisfare i futuri requisiti normativi, inclusa la segnalazione accurata delle origini delle fonti all’interno delle loro catene di approvvigionamento e garantendo l’integrità delle spedizioni e dei registri associati. DAB consente inoltre ai clienti di creare contratti intelligenti programmabili, avanzando ulteriormente la digitalizzazione e l’automazione dei processi della catena di fornitura. Ciò consente ai container di spedizione di diventare agenti intelligenti in grado di interagire senza soluzione di continuità all’interno dell’Economia delle Cose (in cui merci e dispositivi effettuano transazioni sicure tra loro), comprese funzionalità come i contenitori con sdoganamento automatico e la digitalizzazione end-to-end dei documenti di spedizione.

Jorge Bento, amministratore delegato di Pairpoint, ha dichiarato: “Attraverso questa collaborazione, miriamo a offrire vantaggi significativi alle parti interessate nel settore della logistica promuovendo la sicurezza e la provenienza dei dati nel settore delle spedizioni. Il nostro obiettivo è migliorare l’efficienza della logistica marittima e semplificare lo sdoganamento delle merci e i porti senza introdurre rischi aggiuntivi”.

Helena Lisachuk, Global IoT Lead di Deloitte, ha aggiunto: “Siamo impegnati a creare “corsie verdi” per ridurre al minimo le interruzioni per le merci nel transito globale. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una stretta collaborazione con le autorità portuali e l’impegno con le organizzazioni giudiziarie globali e regionali. L’applicazione della tecnologia e delle conoscenze di Nexxiot e PairPoint per consentire il monitoraggio in tempo reale e il monitoraggio degli eventi relativi alle porte, insieme all’esperienza di Deloitte, offre nuovi meccanismi per monitorare l’integrità dei dati durante i movimenti delle merci”.

Stefan Kalmund, CEO di Nexxiot, ha dichiarato: “La nostra collaborazione strategica con Deloitte, Vodafone e Sumitomo Corporation è in linea con la nostra visione di abilitare risorse intelligenti dai container e dai vagoni ferroviari esistenti. Il nostro obiettivo è identificare le inefficienze operative o i problemi di sicurezza fornendo al contempo la provenienza dei dati a varie parti interessate, tra cui spedizionieri, vettori, autorità portuali e partner finanziari commerciali. Si tratta di un passo significativo nel sostenere l’economia digitale dei carichi connessi e della circolazione globale delle merci”.

La partnership tra Pairpoint, Deloitte e Nexsiot è particolarmente opportuna perché le autorità portuali di tutto il mondo elaboreranno sempre più i container di spedizione solo se viene presentata una pista di controllo completa. Proteggendo un container dall’apertura e migliorando la segnalazione del contenuto del container alle autorità portuali, il carico può essere spostato molto più velocemente attraverso la dogana.

Le società di trasporto e spedizione e altri broker e organizzazioni logistiche possono anche conformarsi a normative specifiche di più paesi, indipendentemente dalla complessità della catena di fornitura, anche se coinvolge spedizioni transfrontaliere ed entità offshore.

Insieme, le società stanno fornendo un servizio sicuro per consentire ad altre parti di unirsi all’ecosistema e sfruttando la rispettiva scala geografica di Vodafone, Sumitomo Corporation, Deloitte e Nexxiot per coprire le rotte di spedizione in tutto il mondo.