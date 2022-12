Voci nell'ombra, consegnati gli Anelli d'Oro: premio alla carriera a Luca Biagini

Consegnati a Genova nel salone del maggior consiglio di Palazzo Ducale gli Anelli d'Oro della XXIII edizione del Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell'ombra, diretta da Tiziana Voarino. Il Premio Claudio G. Fava alla carriera è stato assegnato a Luca Biagini, doppiatore fra gli altri di John Malkovich, Colin Firth, Michael Keaton, Hugo Weaving e protagonista della fiction Rai "Sopravvissuti", girata a Genova. L'Anello d'Oro per il miglior doppiaggio generale nella sezione Cinema è andato a Rodolfo Bianchi per avere diretto la versione italiana del film "Macbeth" di Joel Coen. L'Anello d'Oro per le migliori voci maschile e femminile del cinema è stato assegnato a Roberto Chevalier, doppiatore di Tom Cruise in Top Gun: Maverick, e a Federica De Bortoli, doppiatrice di Kristen Stewart in Crimes of the Future.

Le migliori voci nel settore televisione sono quelle di Emiliano Coltorti, Jared Leto/Adam Neumann nella serie We Crashed, e Laura Romano, doppiatrice di Viola Davis in "The First Lady", dedicato a Michelle Obama. L'Anello d'Oro per il miglior doppiaggio generale televisivo a Stefano Benassi per Stranger Things; quello per l'adattamento dei dialoghi a Valerio Piccolo per il film Elvis e a Marco Barbato per la serie televisiva House of the Dragon. Nella sezione Prodotti di animazione l'Anello d'Oro e il Premio Le Voci di Cartoonia 2022 sono stato vinti da Chiara Fabiano, la voce di Meilin "Mei" Lee in "Red", mentre per la sezione Programmi d'informazione, il conduttore della trasmissione Rai "Geo" Emanuele Biggi ha ritirato l'Anello d'Oro e l'Anello Verde 2022.