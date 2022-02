Vitivinicolo d'eccellenza all'estero, firmato un importante accordo logistico in Sicilia

di Edoardo Cozza

A sottoscriverlo l’Associazione Siciliana Operatori Spedizioni e Logistica, che aderisce a Fedespedi, e il GAL Valle del Belice - Programma Leader Sicilia

L’Associazione Siciliana Operatori Spedizioni e Logistica - aderente a FEDESPEDI e che rappresenta le imprese di spedizioni internazionali – e il GAL Valle del Belice - Programma LEADER Sicilia hanno sottoscritto un Protocollo che apre nuovi scenari per il settore vitivinicolo e che si pone l’obiettivo di portare produzioni di eccellenza sui mercati esteri. Un lavoro svolto a margine del convegno del 29 ottobre a Palermo prezzo il Palazzo Trinacria il Convegno su “Imprese di spedizioni internazionali: un valore aggiunto per la sicurezza dell’eccellenza agroalimentare del territorio”.

Allora si era fatto il punto su numeri e specificità del mercato agroalimentare siciliano, da oggi le imprese di spedizioni internazionali rivestiranno il ruolo di consulenti a 360° gradi in grado di valorizzare le potenzialità – ancora in parte inespresse – delle eccellenze del territorio sui mercati internazionali.

L'obiettivo comune è una collaborazione sempre maggiore, anche in relazione ai sistemi di controllo della qualità, tracciabilità e trasparenza, investendo a fianco delle aziende nei mercati che offrono crescita e sviluppo.

Primo progetto in pista è quello di portare in aula operatori della filiera agroalimentare e delle case di spedizioni, al fine di soddisfare da un lato fabbisogni formativi comuni, dall’altro di realizzare veri e propri percorsi operativi partendo dall’analisi della contrattualistica, dei profili di responsabilità, del commercio internazionale.

In aula ci sarà la partecipazione del CRESM, una cooperativa sociale onlus, con sede a Gibellina e Palermo, con un’esperienza pluridecennale negli ambiti della pianificazione dello sviluppo locale e rurale. Le attività del CRESM, che si rivolgono principalmente ad agricoltori ed imprenditori, in questo caso si caratterizzeranno per la collaborazione al progetto formativo, e la promozione di start-up.

La piattaforma di e-learning dedicata alla formazione 4.0 sarà di CentoCinquanta srl, società di consulenza direzionale che da quasi vent'anni offre il suo supporto nell'analisi delle performance aziendali e nella loro riorganizzazione.